«Трясет чреслами как в борделе»: оперная дива Анна Нетребко возмутила поклонников своим видом, что певица вытворила в уборной ТЦ

Анна Нетребко (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)
В ноябре прошлого года оперная певица Анна Нетребко шокировала общественность заявлением о разводе с мужем Юсифом Эйвазовым. На днях артистка вновь привлекла внимание к себе, опубликовав провокационное видео. В кадре она танцевала на камеру в уборной торгового центра. На что обратили внимание поклонники певицы и как она живет сейчас расскажет «Радио 1».
Начало карьеры на Кубани
На протяжении многих лет Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов считались одной из самых гармоничных и счастливых пар среди российских знаменитостей. Они вместе гастролировали как по России, так и за ее пределами. Артистка начинала свою карьеру с нуля: уроженка Кубани несколько лет работала уборщицей в Мариинском театре, напевая себе под нос. В какой-то момент её талант заметили постановщики, и это изменило её жизнь.
«Мы работали с ужасными деревянными швабрами и грязными тряпками. Мы мыли вход, где проходили люди, оставляя грязь и песок. Это нужно было сделать быстро, пока шёл первый акт, который иногда длился всего 20 минут... И при этом был постоянный сквозняк. Работа была довольно неприятной», — вспоминала она в одном из интервью.
Развод и брак с Юсифом Эйвазовым
Первый брак Нетребко с коллегой по сцене Эрвином Шроттом не сложился. Вскоре в её жизни появился Эйвазов, который взял на себя ответственность за воспитание пасынка и поддерживал артистку в трудные моменты. Когда в 2022 году Анна решила кардинально изменить свою жизнь, Юсиф последовал за ней за границу.
Именно Юсиф Эйвазов защищал Нетребко перед интернет-пользователями, которые часто начинали её высмеивать и критиковать.
«С тех пор как у меня появился муж, жизнь наладилась. У меня есть банкир и специалисты по финансам, но иногда они говорят: «Аня, ты столько потратила!» Порой даже больше, чем заработала. Поэтому нужно как-то контролировать свои расходы. Теперь Юсиф занимается нашими денежными делами — он в этом плане действительно молодец», — признавалась Нетребко.
Муж поддержал ее и тогда, когда в социальных сетях оперная звезда вступила в конфликт с фанатами, заявив, что, в отличие от большинства россиян, Европа готова принять её с открытыми объятиями. Спустя сутки Нетребко удалила свои посты. Позже артистка неоднократно утверждала, что не имела в виду ничего плохого, но её поклонники всё равно сохранили обиду на неё.
Анна Нетребко в уборной торгового центра (Фото: соцсети)
Кадры в уборной возмутили подписчиков
На днях Нетребко поделилась в своих социальных сетях кадрами, на которых она запечатлена в уборной какого-то публичного места, внешне очень похожего на торговый центр. Происходящее с Нетребко вызвало неподдельное недоумение среди комментаторов.
Особо внимательные припомнили, что разнузданные танцы в туалете от Нетребко — далеко не первая выходка. До этого оперная звезда открыто признавалась в употреблении наркотиков, трясла чреслами на яхте в коротких шортах, а еще чуть ранее намекнула, что похудела с помощью «Оземпика».
«Сын увидит, вздрогнет!», «Маразм крепчал, колени гнулись», «Трясет чреслами как в борделе!» — возмутились подписчики Нетребко.
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