Цена на поездку такси в Москве выросла в два раза

Фото: istockphoto.com/Apriori1
Цена на поездки в такси в Москве выросла в 1,5-2,5 раза, передает корреспондент РИА Новости.
"Заказов в разы больше, чем людей", - говорится в сообщении "Яндекс Такси" в приложении.
По информации агентства, стоимость поездки длительностью 40-50 минут превышает три тысячи.
Читайте также:
Подмосковные спасатели снимают людей с крыши горящего «Крокус Сити Холла»
ГП РФ: в «Крокус сити холл» ворвались неизвестные в камуфляже и открыли стрельбу
Белый дом: США не обладали информацией о стрельбе в «Крокус сити холле»
Анастасия Хохлова