Радио1
Главная / Новости / Общество/ Цена на поездку такси в Москве выросла в два раза

Цена на поездку такси в Москве выросла в два раза

22 марта 2024, 22:22
Фото: istockphoto.com/Apriori1

Фото: istockphoto.com/Apriori1

Цена на поездки в такси в Москве выросла в 1,5-2,5 раза, передает корреспондент РИА Новости.
"Заказов в разы больше, чем людей", - говорится в сообщении "Яндекс Такси" в приложении.

По информации агентства, стоимость поездки длительностью 40-50 минут превышает три тысячи.


Большой спрос на такси возможен из-за стрельбы в "Крокус Сити Холле". Прежде сообщалось, что неустановленные лица ворвались в здание и открыли стрельбу по людям, которые пришли на концерт. По предварительным данным, 40 человек убиты.

Читайте также:

Подмосковные спасатели снимают людей с крыши горящего «Крокус Сити Холла»

ГП РФ: в «Крокус сити холл» ворвались неизвестные в камуфляже и открыли стрельбу

Белый дом: США не обладали информацией о стрельбе в «Крокус сити холле»
#такси
#концерт
#яндекс
#спрос
#поездки
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Росавиации сообщили об усилении безопасности в аэропортах на фоне стрельбы в «Крокусе»
Росавиация: Меры безопасности усилены в московских аэропортах
22 марта 2024, 21:52

Фото: iStock/maxim4e4ek

В столичных аэропортах России усилили меры безопасности на фоне стрельбы в «Крокус Сити Холле», сообщили в Росавиации.
Меры по усилению безопасности введены на фоне теракта в концертном зале «Крокуса» в Красногорске.

«В связи с усилением мер безопасности просим пассажиров заранее прибывать в аэропорты Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский», — сообщили в ведомстве.

Прежде сообщалось, что вооруженные мужчины в камуфляжных костюмах ворвались в здание и открыли огонь по толпе людей. После начала стрельбы многим удалось покинуть помещение, однако по-прежнему в нем находятся люди.

В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы.

Читайте также:

Первые пострадавшие в «Крокус сити холле» поступили в медучреждения

МИД РФ прокомментировал теракт в «Крокус Сити Холле»

Воробьёв: на месте стрельбы в «Крокус Сити Холле» работают бойцы СОБР и медики
#шереметьево
#жуковский
#пострадавшие
#домодедово
#внуково
#теракт
#аэропорты
#происшествия
#люди
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Оренбургской области мужчина убил женщину и покончил с собой
СК: в Оренбургской области мужчина убил женщину и покончил с собой
22 марта 2024, 20:50

Фото: istock / Dzurag

Органы следствия в Оренбургской области начали расследование уголовного дела по факту убийства женщины мужчиной, который, совершив преступление, покончил с собой.
Как сообщили в Следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по региону, ведется работа на месте происшествия. Возбуждено уголовное дело по обвинению в убийстве.

Ранее в Telegram-канале Mash сообщалось о трагедии, произошедшей в поселке Первомайский Оренбургской области, где правоохранитель убил учительницу и покончил с собой. Причиной этого трагического события стал отказ женщины начать отношения.

Читайте также:

Житель Бурятии во время застолья устроил пожар и убил двоих детей

В Барнауле пассажир убил таксиста, угнал его машину и врезался в столб

Помилованный экс-участник СВО жестоко убил двоих человек
#дело
#работа
#пожар
#уголовное дело
#пассажир
#женщины
#человек
#отношения
#происшествия
#telegram
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Правительство продлило ежемесячную выплату участникам СВО на 2024 год
22 марта 2024, 20:40

Фото: istock / Aleksandr Golubev

Постановление правительства России о продлении ежемесячной денежной выплаты для участников специальной военной операции (СВО) на 2024 год опубликовано на сайте официального издания правовых актов.
Согласно этому документу, граждане, являющиеся ветеранами боевых действий и принимающие участие в специальных военных операциях, будут получать данную выплату без необходимости подачи заявления.

Установка таких мер социальной защиты подтверждается наличием соответствующего удостоверения единого образца, которое выдается гражданам по результатам признания их ветеранами боевых действий.

Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим с начала текущего года.

Читайте также:

Бойцы добровольческого корпуса испытали в зоне СВО созданный ими колесный боевой дрон

Участник СВО заключил брак в Доме правительства Подмосковья

Небензя раскрыл приоритетную цель для российских военных в зоне СВО
#брак
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Штрафы за неправильную парковку в подмосковных дворах с начала года получили 119 водителей
22 марта 2024, 20:09

Фото: пресс-служба ГУСТ МО

Жители Подмосковья с начала года выписали через раздел портала «Добродел» «Народный инспектор» штрафы на 720 тысяч рублей. Их получили 119 водителей, оставлявших машины в неположенных местах, сообщили в пресс-службе Главного управления Госжилнадзора и содержания территорий Московской области.
«Нельзя парковаться у контейнерных площадок, закрывая проезд мусоровозам и проход пешеходов к бакам, в зонах зелёных насаждений и на детских площадках. Привлечь к административной ответственности автовладельцев могут и очевидцы», - сказала глава управления в ранге министра Светлана Аипова.
По данным ведомства, больше всего нарушений правил парковки в этом году обнаружили народные инспекторы Ленинского городского округа. Там выписано 35 постановлений на 175 тыс. рублей.

В ГУСТ напомнили, что, если жилец создаёт неудобства всему двору, оставляя машину в неположенном месте, можно в пару кликов напомнить ему правила. Для этого надо войти на портал «Добродел», найти раздел «Народный инспектор», снять видео автомобиля, указать адрес и отправить на рассмотрение.

Читайте также:

Штрафы за парковку у мусорных баков за зиму в Подмосковье превысили миллион рублей

Во дворах Подмосковья установили знаки, запрещающие парковку возле контейнерных площадок

Для российских многодетных семей могут разрешить бесплатную парковку
#светлана аипова
#густ мо
#автомобили
#автомобилисты
#штраф
#парковка
#дворы
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Участник СВО заключил брак в Доме правительства Подмосковья
22 марта 2024, 19:52

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

В Доме правительства Московской области в Красногорске торжественно зарегистрировали брак участника спецоперации Сергея и его избранницы Виктории. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минсоцразвития.
«Это уже вторая регистрация брака в Доме правительства. Первая состоялась с участием губернатора Подмосковья», – сказала министр социального развития региона Людмила Болатаева.
Супругов также поздравили председатель Госфонда «Защитники Отечества» Анна Цивилёва, вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина и Герой России Алексей Романов.

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Сергей – участник СВО, а невеста Виктория работает на оборонном заводе.
«Мы познакомились на теннисных столах, начали общаться, и общение перетекло в отношения. Через некоторое время я отправился на СВО, но моя девушка меня поддерживала. В отпуске я стал мужем прекрасной жены, но через неделю возвращаюсь на передовую», – рассказал Сергей свою историю любви.

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

В министерстве напомнили, что зарегистрировать брак можно не только в отделе ЗАГС, но и на выездных площадках региона. Найти их адреса можно на сайте.

Читайте также:

Вступившим в брак до 35 лет предлагают выплачивать 10 тысяч рублей

В Китае собираются платить парам, вступившим в брак до 25 лет

В СПЧ заявили, что россиянам не нужны выплаты за продолжительный брак
#сво
#спецоперация
#свадьба
#брак
#загс
#дпмо
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Синоптик Позднякова спрогнозировала яркое весеннее солнце в Москве
22 марта 2024, 19:29

Фото: istockphoto.com/yulenochekk

Главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что на предстоящих выходных в Москве ожидается яркое весеннее солнце.
«Среднесуточная температура теперь будет устойчиво положительной, а похолодания если и будут, то слабые и кратковременные. До конца недели в мегаполисе малооблачно, из-за яркого весеннего солнца температура будет расти с каждым днём примерно на градус», — отметила в беседе с «Вечерней Москвой» Позднякова.

А водителям назвали способы защитится от яркого солнца за рулём автомобиля. Как пишет Общественная Служба Новостей, рекомендуется соблюдать скоростной режим, уделять особое внимание обзорности, поддерживать стёкла и зеркала в чистом состоянии, а также самому пребывать в бодром состоянии. Кроме этого, специалисты отмечают, что, если солнечный свет за рулём слепит очень сильно, лучше остановится в безопасном месте и немного переждать.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин заявлял, что предстоящие выходные в столице будут тёплыми, но дождливыми.

Читайте также:

Синоптик Вильфанд: На следующей неделе московские ночи будут холоднее

Синоптик спрогнозировала самый сухой март в 21 веке

Синоптик Ильин спрогнозировал дождливые выходные в Москве
#температура
#выходные
#специалисты
#скоростной режим
#свет
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Названы сроки благоустройства сквера у Ильинского пруда в Раменском
22 марта 2024, 18:45

Фото: пресс-служба Минблаго МО

Благоустройство сквера у Ильинского пруда в Раменском городском округе запланировано провести в этом году. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Подмосковья.
«В этом году планируем благоустройство парков, лесопарков, пешеходных зон, площадей, веломаршрутов, набережных и скверов. Вокруг пруда создадут новую дорожно-тропиночную сеть, обустроят парковку. Там появятся спуски к воде со смотровыми площадками, установят детские и спортивные площадки, будет выполнено озеленение и проведено освещение территории», – рассказал глава министерства Михаил Хайкин.
Фото: пресс-служба Минблаго МО

Благоустройство сквера у Ильинского пруда планируют завершить в августе. Работы будут проводить по программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда».


Фото: пресс-служба Минблаго МО

Читайте также:

В парке Победы в Пущине благоустроят площадь со стелой

В подмосковной деревне Серково благоустроят пешеходную дорожку

В Шатуре благоустроят площадь спортивно-культурного центра «Рошаль»
#михаил хайкин
#благоустройство
#министерство благоустройства мо
#раменский городской округ
#скверы
#пруд
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Психолог Самбурский: Весной больше стресса и выгорания из-за гормонов
22 марта 2024, 18:31

Фото: istockphoto.com/finwal

Клинический психолог Станислав Самбурский заявил, что в весенний сезон люди испытывают больше стресса и эмоциональных выгораний из-за гормональной перестройки.
«Идёт усиленная выработка дофамина и серотонина. Наблюдаются перепады настроения. Снижается концентрация внимания, появляется бессонница, учащаются эмоциональные срывы, а иногда к этому списку прибавляются и неврозы. Обмен веществ резко ускоряется», — пояснил в беседе с Газета.ру специалист.

Однако, такие симптомы встречаются не у всех людей в этот период. При обнаружении у себя таких признаков врач рекомендовал обратиться к себе и своим эмоциям, понять себя и своё тело.

Ранее медицинский психолог больницы в Черноголовке Николай Бусловский также заявлял, что с наступлением весны многие чувствуют постоянную усталость, испытывают раздражительность и апатию, а также ухудшение настроения, а также рассказал, что поможет избавиться от этих неприятных симптомов «сезонной хандры».

Читайте также:

Психолог Бусловский назвал лучший способ борьбы с весенней депрессией

Психолог Колосова: При глубинной тревоге антистресс-игрушка не поможет

Психолог Дугенцова рекомендовала не забирать у детей гаджеты
#психолог
#симптомы
#весна
#стресс
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Россиянам рассказали, как пережить сезон цветения: календарь аллергика, отличие от простуды
Календарь аллергика 2024: когда и что цветет в России
22 марта 2024, 18:31

Фото: istockphoto.com/Alkimson

Весна для аллергиков – особенно сложный период. Самым лучшим способом пережить сезон цветения является изоляция, однако не у всех есть возможность не выходить из дома или сменить климатическую зону. О том, что и когда начнет цвести и как облегчить симптомы аллергии, читайте в материале «Радио 1».

Когда и что цветет в разных регионах России и в Москве и Подмосковье


Март–апрель


В это время в России начинают цвести ольха, верба и лещина. На юге расцветает абрикос, алыча, кипарис и верба, в Крыму – голубая ель, кизил и первоцвет.

В Москве и Подмосковье в это время цветет ива, орешник, осина и тополь.

Апрель–май


В большинстве российских регионов в конце апреля или середине мая начинают цвести: береза, ясень, тополь, ива, клен, вяз, осина.

В Москве и области в это время ожидается цветение дуба и сосны.

Май–июнь


Этот период предполагает цветение хвойных деревьев и злаковых трав. Пыльца пойдет от цветения сосен, елей, ржи, тимофеевки, овсяницы и мятлики.

В Москве и Подмосковье начнут цвести: одуванчик, костер, лисохвост, липа.

Июнь — Август


Во второй половине лета российские регионы накроет цветение подорожника, гречишных, крапивы, полыни, лебеды и амброзии. В Москве и Подмосковье эти растения также начнут цвести в этот период.

Август – Сентябрь


В начале осени аллергики страдают от пыльцы полыни, амброзии и лебеды. Кроме того, спровоцировать аллергическую реакцию могут плесневые грибы.

В Москве и Подмосковье растения-аллергены также начнут цвести в этот период.


В чем особенность сезона аллергии в 2024 году


Аллергологи предупреждают, что весной могут быть «пыльцевые бури». Этому способствовали обильные осадки в виде снега и повышенная влажность воздуха. Такие бури продолжаются в течение двух недель. Однако в те дни, когда погода ветреная, пыльца поднимается и попадает в верхние слои атмосферы, что усложняет ее оседание и приводит к аллергии.

Прежде подобная ситуация наблюдалась в 2012 году. Тогда после снежной зимы многие растения зацвели одновременно, что привело к мучениям аллергиков.

Как аллергикам пережить сезон цветения


1. Изоляция


Смена климата или изоляция, хотя бы на время активного цветения – идеальный выход для людей, страдающих аллергией, однако такой способ подходит не всем.

2. Очищение воздуха


Облегчить симптомы аллергии позволит очищение воздуха. Очистительные приборы нужно установить в доме и на месте работы. Устройства помогают как взрослым, так и детям-аллергикам.

3. Питание


Как правило, у человека возникают аллергические реакции на несколько продуктов или растений. Для тех, кто расположен к аллергии, важно обратить внимание и на питание. В период обострения, рецепторы становятся более чувствительными, поэтому любой продукт может стать раздражителем. О том, что безопасно употреблять в период цветения растений, лучше уточнить у врача.

4. Терапия


Существует ряд добавок и препаратов, которые облегчают симптомы аллергии или вовсе заглушают ее. Однако применять любые лекарственные средства необходимо только после консультации с врачом.

5. СИЗ как защита от аллергенов


Аллергологи советуют не пренебрегать в период цветения растений средствами индивидуальной защиты. Для этого можно использовать медицинские маски или респираторы, которые позволят защитить органы дыхания и сократить количество вдыхаемой пыльцы.

Как отличить аллергию от простуды


Иногда отличить простуду от аллергии очень сложно. Вирусы видоизменяются, приобретают новые формы и порой протекают бессимптомно. Легкое течение болезни можно легко спутать с аллергией и наоборот. Врачи советуют проходить скарификационные тесты или анализы крови на выявление гиперчувствительности к аллергенам.

Однако существуют некоторые отличия между простудой и аллергией, которые встречаются наиболее часто.

Аллергическая реакция организма не сопровождается высокой температурой, тем более стоит бить тревогу, если повышенная температура тела держится несколько дней. Аллергия также имеет более затяжной характер и хорошо реагирует на соответствующую терапию, что принципиально отличает ее от простуды.

Читайте также:

Врач Маскин: После укуса клеща может появиться аллергия на красное мясо

Доктор Еделев назвал два самых необычных симптома энцефалита и боррелиоза

Названы растения, на пыльцу которых аллергия в июне проявляется особенно остро
#подмосковье
#погода
#растения
#аллергия
#питание
#маски
#изоляция
#болезни
#сиз
#вирусы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф