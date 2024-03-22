Подмосковные спасатели снимают людей с крыши горящего «Крокус Сити Холла»

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С крыши концертного зала «Крокус Сити Холл» в Красногорске после стрельбы, взрыва и пожара спасают людей с помощью подъёмных механизмов. Об этом сообщают в подмосковном главке МЧС.
«В Московской области ликвидируют крупный пожар в «Крокус Сити Холле». Пожарно-спасательные подразделения работают по повышенному рангу. Основные усилия направлены на поиск и спасение людей. Огнеборцы вывели из подвала здания порядка 100 человек. Проводятся работы по спасению людей с крыши здания с помощью подъёмных механизмов», – сообщается в телеграм-канале ведомства.В МЧС региона добавили, что для тушения пожара задействована авиация. Два вертолёта сбрасывают воду на горящее здание. Ещё один вертолёт готовится к вылету.
Ранее сообщалось, что в зале открыли стрельбу перед концертом группы «Пикник». Как сказали в экстренных службах, в результате нападения здание загорелось. Огнём охвачена его большая часть, частично обрушилась кровля.
По предварительным данным, есть погибшие и пострадавшие, однако их точное число официально не называется.
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв прибыл к месту событий. Он заявил, что на месте стрельбы в Красногорске работают сотрудники СОБР и более 70 бригад скорой помощи. Людям оказывают помощь. В регионе создан оперативный штаб.
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Лора Луганская