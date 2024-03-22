ГП РФ: в «Крокус сити холл» ворвались неизвестные в камуфляже и открыли стрельбу

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Генеральная прокуратура Российской Федерации сообщила, что неизвестные в камуфляже ворвались в «Крокус сити холл» и начали стрельбу перед началом концерта.
В 20:00 должен был начаться концерт российской музыкальной группы «Пикник».
В здании разгорелся пожар, ему присвоен повышенный ранг сложности. Основная работа пожарных направлена на спасение людей.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв сообщил, что выехал в «Крокус Сити Холл». Создан был оперативный штаб. Помимо этого, на место происшествия по поручению генпрокурора РФ выехал прокурор Московской области.
По данным ФСБ, есть раненые и погибшие.
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Появились кадры со смертельной стрельбой в «Крокус Сити Холле»
В здании разгорелся пожар, ему присвоен повышенный ранг сложности. Основная работа пожарных направлена на спасение людей.
По данным ФСБ, есть раненые и погибшие.
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Алина Юрчак