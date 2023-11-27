Цены на такси в Москве выросли до максимума из-за непогоды

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Сильный снегопад, обрушившийся на Москву в ночь на понедельник, 27 ноября, привел к стремительному росту цен на услуги такси. Теперь даже за непродолжительную поездку жителям столицы придется заплатить от 600 рублей.
Также опытные таксисты говорят, что в такую погоду 60% водителей предпочитают вообще не выезжать на маршруты — крайне затруднено вождение и высок риск аварий. Отсюда возникает повышенный спрос, так как элементарно не хватает машин. По оценкам агрегаторов, из-за непогоды базовая цена за поездку увеличилась примерно в два раза.
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Александр Бойцов