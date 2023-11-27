Воробьёв сообщил о самом мощном снегопаде в Подмосковье за 40 лет

Фото: телеграм-канал Андрея Воробьёва
В Московской области прошёл самый мощный снегопад за последние 40 лет, сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв. По его словам, всю ночь дороги и улицы Подмосковья чистили почти 3 тыс человек и более 2 тыс единиц техники.
«Работы не останавливаются ни на минуту. Особое внимание уделяется маршрутам общественного транспорта. Самая сложная ситуация с очисткой дорог – в Можайске, Ленинском городских округах, Лобне и Подольске. Перебрасываем туда дополнительные силы», – написал Воробьёв в своём телеграм-канале.Он призвал жителей региона быть осторожнее и добавил, что местами вместе со снегом идёт дождь. На тротуарах и дорогах быстро образуется гололёд. Воробьёв поблагодарил всех, кто дежурил всю ночь, и продолжает работать сейчас.
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