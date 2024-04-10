Центробанк РФ поддержал введение механизма «второй руки» для пожилых людей

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По данным РБК, Банк России поддержал внедрение механизма «второй руки» для переводов пенсионеров. Этот механизм защитит пожилых людей от мошенничества.
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина сказала, что на мошеннические уловки чаще всего попадаются именно пенсионеры.
Суть механизма «второй руки» заключается в том, что пожилые люди смогут привлекать для подтверждения банковских операций доверенное лицо. Это должен быть близкий человек, у которого будет право самостоятельно блокировать подозрительные переводы.
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Суть механизма «второй руки» заключается в том, что пожилые люди смогут привлекать для подтверждения банковских операций доверенное лицо. Это должен быть близкий человек, у которого будет право самостоятельно блокировать подозрительные переводы.
«Мы банкам рекомендовали такой сервис, но считаем, что было бы правильно закрепить его законодательно», — отметила Набиуллина, презентуя в Госдуме годовой отчет ЦБ за 2023 год.С августа 2021 года такой механизм носит рекомендательный характер: банки должны предоставить сервис «второй руки» своим клиентам, которые относятся к категории людей с инвалидностью или к маломобильной группе граждан, а также пожилым людям (к ним по документу относятся женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет).
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Анастасия Бондарева