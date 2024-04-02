Мошенники начали применять новый сценарий обмана

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Представители «Тинькофф» рассказали о новой схеме мошенничества, при которой злоумышленники сразу признаются, что хотят выманить деньги. Об этом сообщает Тинькофф Защита.
Представители банка рассказали, что мошенники звонят от лица полицейских или операторов связи, просят назвать код из СМС, а затем сообщают, что они мошенники. Это нужно для того, чтобы запугать человека и в дальнейшем заставить его действовать по указке.
Следом человеку вновь звонят мошенники, только уже заверяют, что они реальные сотрудники банка. Уже взволнованный человек в панике сообщает все данные злоумышленникам.
Количество атак по такому сценарию за последние месяцы выросло в 3,5 раза, сообщили в «Тинькофф».
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Следом человеку вновь звонят мошенники, только уже заверяют, что они реальные сотрудники банка. Уже взволнованный человек в панике сообщает все данные злоумышленникам.
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Анастасия Хохлова