Центробанк предложил шесть шагов для борьбы с бедностью в России

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Глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила о шести мерах, которые направлены на борьбу с бедностью в России, передает РИА Новости.
Эти меры включают в себя снижение уровня инфляции, укрепление защиты от чрезмерной закредитованности, борьбу с финансовым мошенничеством, поддержку граждан с невысокими доходами и тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации, а также программы финансовой грамотности.
Набиуллина отметила, что снижение инфляции играет важную роль в борьбе с бедностью, поскольку высокие цены больше всего затрагивают людей с низкими доходами. Она также подчеркнула необходимость защиты населения от чрезмерной задолженности и борьбы с финансовым мошенничеством, особенно с учетом уязвимости людей с невысокими доходами.
Кроме того, Набиуллина отметила важность развития финансовых продуктов для людей с низкими доходами, таких как социальные счета и вклады. Она также упомянула законопроект, принятый Госдумой в декабре, который позволяет открывать социальные банковские вклады на сумму до 50 тысяч рублей для граждан с низкими доходами, а также создание социального банковского счета.
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Набиуллина отметила, что снижение инфляции играет важную роль в борьбе с бедностью, поскольку высокие цены больше всего затрагивают людей с низкими доходами. Она также подчеркнула необходимость защиты населения от чрезмерной задолженности и борьбы с финансовым мошенничеством, особенно с учетом уязвимости людей с невысокими доходами.
Кроме того, Набиуллина отметила важность развития финансовых продуктов для людей с низкими доходами, таких как социальные счета и вклады. Она также упомянула законопроект, принятый Госдумой в декабре, который позволяет открывать социальные банковские вклады на сумму до 50 тысяч рублей для граждан с низкими доходами, а также создание социального банковского счета.
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Артем Кузьмин