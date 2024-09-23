Центробанк выпустил памятные монеты «Ёжик в тумане»

Фото: пресс-служба ЦБ РФ
Центральный банк России выпустил в обращение монеты «Ёжик в тумане» номиналом 3 и 25 рублей. Они изготовлены из серебра и недрагоценных металлов.
Трёхрублёвая монета выполнена из серебра, сообщает пресс-служба Центробанка. Её тираж составит составит семь тысяч. Монет достоинством в 25 рублей будет две. Первая будет отчеканена тиражом 850 тысяч, а вторая — 150 тысяч. Изготовлены они будут из стали с никелевым покрытием и медно-никелево сплава с цветным покрытием.
На аверсе монеты изображён герб России и номинал монеты с годом выпуска. На реверсе — ёжик с котомкой на лапке на холмике на фоне пейзажа. По ободу монеты отчеканена надпись «Ёжик в тумане».
Одноимённый мультфильм Юрия Норштейна по сценарию Сергея Козлова вышел на экраны киностудией «Союзмультфильм» в 1975 году, а уже в следующем году получил первые призы на Всесоюзном фестивале мультфильмов во Фрунзе и фестивале фильмов для детей и юношества в Тегеране. Всего у «Ёжика в тумане» более 35 всесоюзных и международных премий и наград. В советское время мультфильм негласно считался манифестом диссидентов. В 2003 году «Ёжик в тумане» был признан лучшим мультфильмом всех времён и народов на международном мультипликационном фестивале в Токио.
Читайте также:
Коллекционер пытался провезти в Россию монеты на несколько миллионов рублей
Банк России выпустит монету, посвящённую великому российскому комедиографу
Банк России выпустил в обращение памятную монету с Виктором Цоем
На аверсе монеты изображён герб России и номинал монеты с годом выпуска. На реверсе — ёжик с котомкой на лапке на холмике на фоне пейзажа. По ободу монеты отчеканена надпись «Ёжик в тумане».
Одноимённый мультфильм Юрия Норштейна по сценарию Сергея Козлова вышел на экраны киностудией «Союзмультфильм» в 1975 году, а уже в следующем году получил первые призы на Всесоюзном фестивале мультфильмов во Фрунзе и фестивале фильмов для детей и юношества в Тегеране. Всего у «Ёжика в тумане» более 35 всесоюзных и международных премий и наград. В советское время мультфильм негласно считался манифестом диссидентов. В 2003 году «Ёжик в тумане» был признан лучшим мультфильмом всех времён и народов на международном мультипликационном фестивале в Токио.
Читайте также:
Коллекционер пытался провезти в Россию монеты на несколько миллионов рублей
Банк России выпустит монету, посвящённую великому российскому комедиографу
Банк России выпустил в обращение памятную монету с Виктором Цоем
Александр Бойцов