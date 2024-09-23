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Центробанк выпустил памятные монеты «Ёжик в тумане»

23 сентября 2024, 13:05
Фото: пресс-служба ЦБ РФ

Фото: пресс-служба ЦБ РФ

Центральный банк России выпустил в обращение монеты «Ёжик в тумане» номиналом 3 и 25 рублей. Они изготовлены из серебра и недрагоценных металлов.
Трёхрублёвая монета выполнена из серебра, сообщает пресс-служба Центробанка. Её тираж составит составит семь тысяч. Монет достоинством в 25 рублей будет две. Первая будет отчеканена тиражом 850 тысяч, а вторая — 150 тысяч. Изготовлены они будут из стали с никелевым покрытием и медно-никелево сплава с цветным покрытием.

На аверсе монеты изображён герб России и номинал монеты с годом выпуска. На реверсе — ёжик с котомкой на лапке на холмике на фоне пейзажа. По ободу монеты отчеканена надпись «Ёжик в тумане».



Одноимённый мультфильм Юрия Норштейна по сценарию Сергея Козлова вышел на экраны киностудией «Союзмультфильм» в 1975 году, а уже в следующем году получил первые призы на Всесоюзном фестивале мультфильмов во Фрунзе и фестивале фильмов для детей и юношества в Тегеране. Всего у «Ёжика в тумане» более 35 всесоюзных и международных премий и наград. В советское время мультфильм негласно считался манифестом диссидентов. В 2003 году «Ёжик в тумане» был признан лучшим мультфильмом всех времён и народов на международном мультипликационном фестивале в Токио.

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#союзмультфильм
#служба
#центробанк
#приз
В Госдуме назвали размер справедливой пенсии для неработающих россиян
Депутат Никитин: справедливая пенсия должна составлять 40% от средней зарплаты
23 сентября 2024, 13:33

Фото: iStock/Denis Vostrikov

Председатель Союза пенсионеров Московской области и депутат Московской областной думы Анатолий Никитин считает, что справедливая пенсия для неработающих россиян должна составлять около 40% от средней зарплаты. При таком расчете пенсионеры Чукотки могли бы получать около 75 тысяч рублей, а москвичи — около 62,5 тысяч рублей.
Минимальный размер пенсии по России, по мнению Никитина, должен быть установлен на уровне 35 тысяч рублей. После вычета коммунальных платежей пенсионеры должны получать на руки около 27-29 тысяч рублей. Депутат утверждает, что на эти деньги можно купить продукты питания, включая фрукты и овощи, медикаменты, сезонную одежду и подарки для семьи.
«Разбег размера выплачиваемых пенсий по странам мира очень велик: в некоторых странах эта сумма достигает 130 тыс. рублей и более, в других пенсии не начисляются вообще. В среднем пенсия составляет в пересчете на российский рубль порядка 50-60 тыс. рублей», — отметил Никитин в беседе с «Газетой. Ru».

По словам депутата, россияне тратят на основные продукты питания около 40% своей пенсии, в то время как пенсионеры стран ЕС — около 20%. Это объясняет более высокую социальную и потребительскую активность европейских пенсионеров: они могут путешествовать, покупать автомобили, посещать культурные мероприятия и рестораны.

Никитин считает, что пенсия в 40% от средней зарплаты является необходимым уровнем, который пенсионеры заслужили за годы работы и вклад в развитие экономики.

Напомним, по данным Социального фонда, средняя пенсия у работающих россиян составляет порядка 18,6 тысяч рублей, а у неработающих — 23,4 тысяч рублей.

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#зарплаты
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Водителям и пешеходам напомнили о правилах безопасности на дорогах
23 сентября 2024, 13:28

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Жара в Московской области постепенно идёт на спад, и хотя дневная температура в течение недели будет оставаться выше +20 °C, ночью местами она может опускаться до +10 °C и даже до 0 °C. В конце недели синоптики прогнозируют усиление ветра и небольшие дожди. Министерство транспорта Московской области напоминает участникам дорожного движения о необходимости сохранять бдительность и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.
В связи со сменой сезона водителям следует быть особенно внимательными на дорогах, не отвлекаться за рулём и выбирать безопасную скорость. Особенно осторожно нужно проезжать пешеходные зоны и повороты, плавно замедляясь перед ними и избегая резкого торможения.

«Не спешите, оценивайте ситуацию, держите дистанцию. Будьте предельно внимательны у пешеходных переходов — снижайте скорость до минимума и пропускайте пешеходов», — добавили в ведомстве.
Пешеходам рекомендуется использовать светоотражающие элементы в тёмное время суток, чтобы быть заметнее для водителей, и переходить дорогу только на светофорах или пешеходных переходах, убедившись в отсутствии приближающихся автомобилей.

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#скорость
#пдд
#московская область
#минтранс мо
#дороги
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Открытие контрольной «Выходи решать!» пройдёт в Технопарке Физтех-лицея
23 сентября 2024, 13:19

Фото: пресс-служба организаторов контрольной «Выходи решать!»

С 28 сентября по 5 октября все желающие смогут проверить свои знания в ходе физико-технической контрольной «Выходи решать!». Сделать это можно будет как онлайн, так и на очных площадках в различных регионах России, сообщили в пресс-службе организаторов контрольной.

«Выходи решать!» – ежегодная всероссийская акция по популяризации научной деятельности. Состязание пройдёт на технологической платформе All Cups и на площадках по всей стране.

Фото: пресс-служба организаторов контрольной «Выходи решать!»

«Открытие контрольной состоится 28 сентября в Технопарке Физтех-лицея им. П.Л. Капицы в городе Долгопрудном по адресу: Лётная улица, 2. Научный праздник начнется в полдень и продлится до 16 часов. На мероприятии будет работать очная площадка для решения задач. Каждый сможет принять участие в викторинах и интерактивах от организаторов и партнёров», – говорится в сообщении.
Принять участие в контрольной можно только по регистрации на платформе All Cups от VK, где нужно выбрать один или несколько предметов. Это физика, математика, биология, информатика и астрономия. Регистрация продлится до 5 октября включительно.

Фото: пресс-служба организаторов контрольной «Выходи решать!»

«Все участники получат сертификаты о прохождении контрольной с указанием места в рейтинге, который формируется по пяти предметам. Абсолютными победителями станут те, кто покажет лучший результат по всем пяти предметам. Авторы 25 лучших работ по каждому направлению получат сувениры от проекта «Выходи решать!». А лучшие 10% участников среди школьников смогут поступить в Заочную физико-техническую школу МФТИ без вступительных испытаний», – рассказали организаторы.

Фото: пресс-служба организаторов контрольной «Выходи решать!»

С 28 сентября по 5 октября образовательные и общественные учреждения примут участников контрольной на своих очных площадках. Найти их список в каждом регионе можно на сайте Физтех-Союза.

В прошлом году задания контрольной решили около 100 тыс. представителей 73 регионов России, а также более 30 стран.

Фото: пресс-служба организаторов контрольной «Выходи решать!»

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#долгопрудный
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Песков: Слияние Wildberries и Russ не входит в компетенцию Кремля
В Кремле прокомментировали скандальное слияние Wildberries и Russ
23 сентября 2024, 13:03

Фото: istockphoto/Vera Tikhonova

В компетенцию Кремля не входят такие бизнес-процессы, как слияние компаний Wildberries и Russ. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Это абсолютно, скажем так, деловые процессы, бизнес-процессы, которые не нуждаются в наших комментариях», — ответил Песков на вопрос СМИ о конфликте вокруг Wildberries и ее слиянием с компанией Russ.

Ранее Основательница маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук отказалась от фамилии мужа и вернула себе девичью. Теперь она снова официально Татьяна Ким.
«Ваша Татьяна (с сегодняшнего дня — снова) Ким», — написала создательница интернет-магазина.

18 сентября во время перестрелки у главного офиса компании в Москве погибли два охранника. 20 сентября следственные органы после допроса отпустили совладельца Wildberries Владислава Бакальчука. Версии супругов о том, как проходило объединение Wildberries и Russ не сходятся.

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#песков
#кремль
#wildberries
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«Накроют дожди»: Синоптик рассказал, когда жителям Москвы и Подмосковья доставать зонтики
Синоптик Шувалов: основные дожди накроют Москву и область в субботу и воскресенье
23 сентября 2024, 12:57

Фото: iStock/Germanovich

На Москву и Подмосковье обрушились внезапные заморозки. Люди достают из шкафов теплые вещи и почти теряют веру в то, что тепло вернется и продержится хотя бы до конца сентября.
Однако руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» сообщил, что надежда есть, и терять веру не стоит.

«Заморозки, которые сегодня очень хорошо и массово отметились, еще в ночь на вторник могут быть, а затем прекратятся. Дневная температура пойдет вверх. Самые теплые дни будут в среду и четверг — 21-23 градуса, может и до 25 дойдет. Солнце и тепло будут сопровождать вплоть до последних дней сентября», — подбодрил специалист.

Он с сожалением добавил, что без дождей жителей Москвы и области сентябрь не оставит.

«В пятницу появятся первые признаки дождя. А основные дожди нас накроют в субботу и воскресенье. Но до пятницы практически погода без осадков», — сказал Шувалов.

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#прогноз погоды
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В жилом комплексе «Новая Щербинка» идёт строительство школы на 500 мест
23 сентября 2024, 12:43

Фото: Министерство жилищной политики Московской области

При планировании застройки Подмосковья особое внимание уделяется развитию социальной инфраструктуры, включая строительство необходимых социальных объектов. В рамках комплексного развития территорий застройщик «Квартал-ИнвестСтрой» строит школу на 500 учеников в жилом комплексе «Новая Щербинка» в городском округе Подольск, сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
Готовность объекта составляет 65%, а общая площадь здания превышает 12,3 тысячи квадратных метров.

В школе предусмотрено 20 учебных классов для разных возрастных групп, а также обеденный зал с пищеблоком, лаборантские, библиотека, два универсальных спортивных зала и актовый зал. На территории школы будут обустроены игровые и спортивные площадки с искусственным покрытием и газонами.

Жилой комплекс «Новая Щербинка» состоит из современных домов высотой от трёх до восьми этажей. На его территории предусмотрены вся необходимая инфраструктура, включая школу на 500 мест, два детских сада на 320 мест, два наземных паркинга на 900 машиномест, прогулочные зоны, велодорожки, детские игровые площадки, амбулатория и торгово-офисный центр.

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Автор мультфильмов «Летучий корабль» и «Дорожная сказка» попал в реанимацию
Советского мультипликатора Гарри Бардина экстренно госпитализировали в Москве
23 сентября 2024, 12:42

Фото: istockphoto/unealai_photo

Знаменитого советского и российского мультипликатора, сценариста и режиссера Гарри Бардина экстренно положили в больницу в Москве 23 сентября. Художника госпитализировали с жалобами на высокое давление, аритмию и гипертонию. Гарри Бардин находится в реанимации.
«83-летний режиссер мультфильмов «Брэк», «Летучий корабль» и других отказался жаловаться на здоровье по телефону. И назвал посещение больницы плановой госпитализацией», — сообщает канал Mash.

Гарри Яковлевич Бардин (Барденштейн) родился в 1941 году. Он снимает мультфильмы с 1970-годов. Советским и российским зрителям известны его ленты «Летучий корабль», «Приключения Хомы», «Брэк!», «Веселая карусель», «Дорожная сказка», «В синем море, в белой пене» и многие другие мультфильмы.

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«Поднимает уровень глюкозы»: Диетолог рассказала, с чем нельзя сочетать рис
Диетолог Мойсенко: рис можно есть от двух до трех раз в неделю
23 сентября 2024, 12:35

Фото: iStock/ribeirorocha

Одним из самых популярных злаков на всех континентах планеты Земля является рис. Это неприхотливая, питательная и дешевая культура, которой кормятся около двух миллиардов человек. Но можно ли употреблять рис в неограниченных количествах?
Главный врач клиники «Риммарита», кандидат медицинских наук, диетолог, молекулярный диетолог Римма Мойсенко в беседе с «Радио 1» сообщил о пользе риса и о том, сколько раз в неделю его стоит употреблять.

«Рис считается на столе одним из основных продуктов питания, особенно это касается стран Юго-Восточной Азии и Индии. Эта крупа может заменить хлеб, поскольку имеет достаточно высокий процент крахмала, а значит, поднимает уровень глюкозы в крови. Разные виды риса люди используют для насыщения, но оптимальное количество употребления — от двух до трех раз в неделю», — сказала эксперт.

По ее словам, самый полезный рис — тот, который содержит больше клетчатки.

«Оболочка является чудесным пробиотиком и снижает уровень холестерина и глюкозы в крови. Лучше выбирать рис, который имеет наименьший гликемический индекс — это, например, полуготовый рис — до состояния «аль денте». Чистый белый имеет высокий гликемический индекс, что мгновенно и на долгий срок поднимает уровень глюкозы в крови», — сказала диетолог.

Также Римма Мойсенко назвала неожиданное пищевое сочетание, которое может привести к неблагоприятным последствиям.

«Не рекомендуется прием круп вместе с мясом. Рис содержит большое количество крахмала. Как только он поступает в желудок, то требуется большое количество пищеварительных соков для переваривания. А нам нужно еще и мясо переварить, значит, выработать много ферментов, которые переваривают белок. Получается, что в первую очередь будет перевариваться рис, а мясо не будет. Отсюда может быть вторичная белковая недостаточность, связанная с неправильным сочетанием продуктов», — объяснила диетолог.

По рекомендациям собеседницы, рис особенно хорошо сочетается с овощами, к тому же можно добавить небольшое количество нежирного соуса для разнообразия вкусовых ощущений.

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Стало известно, когда в Москву вернется летнее тепло
Синоптик Цыганков: летнее тепло вернется в Москву 25 сентября
23 сентября 2024, 12:30

Фото: iStock/Smileus

Летнее тепло вернётся в столичный регион уже в среду, 25 сентября. Об этом рассказал заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.
Он отметил, что прохладная погода сохранится в Москве еще во вторник, однако уже в среду днем воздух прогреется до 21 градуса.

«В ночь на 24 сентября по области возможно до минус 4 градусов, а днем в Москве – 16-21. В ночь на 25 сентября температура воздуха в столице составит 4-9 градусов, по области местами вероятно понижение до минус 1 градуса. В дневные часы воздух прогреется уже до 20-25», – рассказал Цыганков в беседе с «Москвой 24».

При этом в четверг также ожидается температура выше климатической нормы. По данным синоптика, 26 сентября в столичном регионе ожидается 7-12 градусов ночью, и днем – 21-23.

До 29 сентября днем воздух будет прогреваться до 19-24, отметил Цыганков, но уточнил, что «бабье лето» в Москве еще не началось. По его словам, его еще стоит подождать.

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