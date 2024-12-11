Цифровым сервисом «Библиотека Подмосковья» воспользовались более 3,5 млн раз

Видео: пресс-служба Мингосуправления МО
Свыше трёх с половиной миллионов услуг было оказано с помощью цифрового сервиса «Библиотеки Подмосковья» с момента его открытия в марте текущего года, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«Через портал «Библиотеки Подмосковья» пользователи могут оформить электронный читательский билет, дающий доступ во все библиотеки Московской области, а для удобства использования привязать к аккаунту транспортную карту «Стрелка» или социальную карту и по ней забирать книги и посещать библиотечные мероприятия. Кроме того, ч помощью цифрового сервиса можно забронировать нужное издание», — говорится в сообщении.Отмечается, что электронный читательский билет на портале «Библиотеки Подмосковья» оформили более 677 тысяч человек. А самыми популярными книгами оказались детские, приключенческие и произведения классиков, а также нон-фикшн.
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