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Цифровым сервисом «Библиотека Подмосковья» воспользовались более 3,5 млн раз

Видео: пресс-служба Мингосуправления МО

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Свыше трёх с половиной миллионов услуг было оказано с помощью цифрового сервиса «Библиотеки Подмосковья» с момента его открытия в марте текущего года, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.


«Через портал «Библиотеки Подмосковья» пользователи могут оформить электронный читательский билет, дающий доступ во все библиотеки Московской области, а для удобства использования привязать к аккаунту транспортную карту «Стрелка» или социальную карту и по ней забирать книги и посещать библиотечные мероприятия. Кроме того, ч помощью цифрового сервиса можно забронировать нужное издание», — говорится в сообщении.
Отмечается, что электронный читательский билет на портале «Библиотеки Подмосковья» оформили более 677 тысяч человек. А самыми популярными книгами оказались детские, приключенческие и произведения классиков, а также нон-фикшн.

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В Домодедове выявили нелегальную свалку в водоохранной зоне
11 декабря 2024, 13:43

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Нелегальная свалка строительных отходов и грунтов была обнаружена на участке в водоохранной зоне реки Рожайки в деревне Судаково городского округа Домодедово, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.
«Жалоба на организацию свалки поступила от местных жителей. Специалисты Минэкологии области выехали на место и убедились, что рядом с рекой размещены отходы строительства и сноса. Кроме того, к нелегальной свалке были обустроены подъездные пути с использованием битого кирпича и бетона», — говорится в сообщении.
В министерстве добавили, что ещё одна нелегальная свалка строительных отходов была обнаружена на Климовской улице в Подольске.

Собственники обоих земельных участков установлены, им объявили предостережение о недопустимости нарушения природоохранного законодательства.

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На ж/д станции Мытищи провели рейд по безопасности
11 декабря 2024, 13:28

Фото: пресс-служба администрации г.о. Мытищи

Рейд, направленный на профилактику несчастных случаев на объектах железнодорожной инфраструктуры, провели на станции Мытищи: пассажирам напомнили правила безопасного нахождения на платформе и перехода путей, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«В рейде приняли участие представители Центральной пригородной пассажирской компании, административно-пассажирской инспекции и окружной администрации. Они провели беседы с пассажирами и раздали памятки по правилам безопасности», — говорится в сообщении.
Отмечается, что на территории округа постоянно ведётся работа по перекрытию нелегальных переходов через железнодорожные пути и проходов на станции, а также по информированию и предупреждению жителей.

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#мытищи
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#безопасность
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В РФ выпустили первые учебные пособия «‎Искусственный интеллект» для 5-9 классов
11 декабря 2024, 13:06

Фото: istockphoto/Drazen Zigic

В России вышли в свет первые учебные пособия по искусственному интеллекту, предназначенные для учеников 5-9 классов. Об этом пишет РИА Новости.
Отмечается, что эти пособия направлены на формирование у детей и педагогов реалистичного представления о том, что такое искусственный интеллект, его роли в повседневной жизни и его потенциале как помощника, а не угрозы для человека.

Издания содержат актуальную информацию о принципах работы искусственного интеллекта, особенностях взаимодействия специалистов с этой технологией и сферах ее применения. Каждое пособие насыщено разнообразными текстами и заданиями, что делает процесс обучения более увлекательным.

Данные учебные пособия призваны не только обучить школьников основам искусственного интеллекта, но и подготовить их к будущему, в котором эта технология будет играть все более значимую роль.

В Подмосковье для обработки обращений по социальной тематике начали использовать GigaChat. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#интернет
#искусственный интеллект
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На горячую линию Подмосковья по соцпомощи поступило более 450 тыс. звонков
11 декабря 2024, 13:05

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Более 450 тысяч обращений обработали операторы горячей линии министерства социального развития Московской области с начала текущего года, а всего с начала работы сервиса с сентября 2022 года туда поступило более миллиона звонков, сообщает пресс-служба администрации ведомства.
«На горячую линию можно обратиться по вопросам получения различных пособий и льгот, а также социальной карты жителя Подмосковья, оказания материальной помощи, получения поддержки семей участников СВО и нуждающихся семей с детьми, социальной помощи инвалидам, помощи в трудоустройстве и пр.», — говорится в сообщении.
Горячая линия принимает звонки по телефону 112-б с территории Московской области и 8-800-550-50-30 из любого российского региона. Ни один вопрос, касающийся социальной поддержки, не останется без ответа. Горячая линия работает каждый день в восьми утра до восьми вечера.

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#подмосковье
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Москвичам рассказали о новом методе мошенничества с проездными картами
Дептранс Москвы сообщил о новой схеме мошенничества с проездными картами
11 декабря 2024, 12:57

Фото: istockphoto / Ton Photograph

В Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы сообщили о том, что мошенники активно создают поддельные сайты для обмана пользователей при пополнении баланса «Тройки» и карты москвича.
«В сети распространяется информация с поддельными ссылками на интернет-ресурсы транспортного комплекса Москвы. Это мошенники. Ни в коем случае не переходите по непроверенным ссылкам для пополнения карты "Тройка" и карты москвича, иначе вы рискуете стать жертвой преступников и потерять деньги», — сообщается в Telegram-канале ведомства.
Департамент призывает граждан использовать только официальные ресурсы и приложения транспортного комплекса Москвы для внесения средств на транспортную карту.

«После перехода по гиперссылке обязательно проверяйте корректность написания веб-сайта в адресной строке браузера. Будьте внимательны», — добавляется в сообщении.

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#проезд
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За оскорбление бойцов СВО стример из Волгограда получил срок
11 декабря 2024, 12:47

Фото: istockphoto/Zolnierek

Красноармейский районный суд города Волгограда вынес приговор в отношении стримера Павла Прокудина. Он получил 2,5 года лишения свободы с отбыванием срока в колонии-поселении за оскорбление в прямом эфире участников спецоперации.
Об этом ТАСС сообщили в объединённой пресс-службе судов Волгоградской области. Прокудин был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 148 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий) и частью 1 статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

Стример стал фигурантом уголовного дела в апреле 2024 года. Как установили следователи, он вёл прямую трансляцию в интернете, в ходе которой допустил негативные высказывания в адрес российских военных, находящихся в зоне специальной военной операции. После эфира он уехал из Волгограда, но был задержан полицией в Пензе.

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Подмосковный Росреестр организовал для студентов игру в «земельного инспектора»
11 декабря 2024, 12:46

Фото: пресс-служба Минимущества МО

Интерактивную игру, в ходе которой участник могли попробовать себя в роли земельного инспектора, провели сотрудники Росреестра Московской области для студентов и абитуриентов Государственного университета по землеустройству на дне открытых дверей вуза, сообщает пресс-служба подмосковного министерства имущественных отношений.
«День открытых дверей в вузе проводится ежегодно. Его цель — помочь в трудоустройстве студентов и выпускников, а также укрепить и расширить сотрудничество с партнёрами-работодателями, в том числе и с Управлением Росреестра по Московской области», — отметил исполняющий обязанности начальника отдела геодезии и картографии областного Росреестра Игорь Листков.
Участники интерактивной игры научились выявлять нарушения земельного законодательства с помощью беспилотника, а также ознакомились с геодезией и картографией пространственных данных.

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«Почта России» посвятила новую марку подмосковному парку «Патриот»
11 декабря 2024, 12:12

Фото: пресс-служба Одинцовского г. о.

В России выпущена почтовая марка, посвящённая военно-патриотическому парку культуры и отдыха Вооружённых сил России «Патриот». Об этом сообщили в пресс-службе Одинцовского городского округа.
«На марке изображены танк Т-80БВ, самолёт Су-9 и символика парка. Помимо этого, выпущены конверт первого дня и штемпели специального гашения для Москвы и Одинцова. Всего вышло в свет 56 тыс. таких марок. Стоимость каждой – 72 рубля», – говорится в сообщении.
Центральный военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооружённых Сил России «Патриот» был создан 30 октября 2014 года. Сегодня масштабный комплекс включает технику всех видов и родов войск, уникальные тематические экспозиции, верёвочный городок и полосу препятствий.

Посетителям предлагают тактические игры, катание на мини-танках, стрельбу из различных видов оружия, занятия на военных тренажёрах-симуляторах, катание на лошадях и другие виды активности.

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Жителям Подмосковья помнили о сроках оплаты ЖКУ за ноябрь
11 декабря 2024, 12:00

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Рекомендованный срок оплаты за коммунальные услуги за ноябрь в большинстве городских округов Московской области истекает 12 декабря, после этого начинаются штрафные начисления, сообщает пресс-служба МинЖКХ Московской области.
«Оплаты, произведенные после 12 декабря, могут быть учтены уже в январе 2025 года», — отмечается в сообщении.
В министерстве напомнили, что своевременная оплата коммунальных счетов гарантирует получение в полном объёме льгот и субсидий, позволяет бежать долгов, отключения услуг и судебных разбирательств, а также обеспечивает стабильную работу комплекса ЖКХ.

Оплатить коммунальные услуги без комиссии жители Подмосковья могут на сайте МосОблЕИРЦ — в личном кабинете или через кнопку «Оплатить квитанцию онлайн» на главной странице, а также через мобильное приложение расчётного центра или лично — в офисах расчётного центра. Кроме того, если счёт приходит в электронном виде, оплатить его без комиссии можно из онлайн-почты.

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