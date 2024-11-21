Подмосковные библиотеки приглашают детей на празднование Нового года

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Более 3 тыс. мероприятий подготовили для детей и подростков к празднованию Нового года библиотеки Московской области. В этом году праздники отметят во всех библиотеках региона, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Подмосковья.
Библиотеки предлагают разные форматы ёлок, музыкальные представления, спектакли, квесты и другие развлечения.
В Центральной библиотеке им. К.Г. Паустовского в Электростали состоится интерактивная программа «Новогоднее волшебство». Интерактивная познавательно-развлекательная программа «Новый год идёт по свету» ждёт посетителей Центральной городской библиотека им. И.Ф. Горбунова, Пушкинского городского округа.
Всю информацию о праздновании Нового года и других событиях в библиотеках Подмосковья можно найти в приложении «МОё Подмосковье».
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«Центральная детская библиотека им. Б. Васильева в Солнечногорске приглашает на театрализованное интерактивное представление «Случайности не случайны, или как спасти Деда Мороза». Центр национальных культур «БИЦ городского округа Дубна» устраивает многонациональный Новый год для детей и взрослых. Губернская библиотека подготовила музыкальную детективную сказку «Новогодние приключения Ивана Царевича и Серого Волка», – говорится в сообщении.
В Центральной библиотеке им. К.Г. Паустовского в Электростали состоится интерактивная программа «Новогоднее волшебство». Интерактивная познавательно-развлекательная программа «Новый год идёт по свету» ждёт посетителей Центральной городской библиотека им. И.Ф. Горбунова, Пушкинского городского округа.
Всю информацию о праздновании Нового года и других событиях в библиотеках Подмосковья можно найти в приложении «МОё Подмосковье».
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Лора Луганская