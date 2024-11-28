Подмосковье стало лауреатом конкурса «Самый читающий регион»

Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО
Московская область вошла в число лауреатов X Всероссийского конкурса «Самый читающий регион», высокой оценки удостоился профориентационный проект «Фантастика в чертежах: «конструктор будущего» Сергея Королёва», объединивший предприятия Роскосмоса с библиотеками и образовательными учреждениями Подмосковья, сообщает пресс-служба регионального Минкульттуризма.
«Успешные библиотечные проекты свидетельствуют о том, что сегодня библиотеки в целом активно включены в формирование культурного ландшафта региона. Всего в Московской области 921 библиотека, где проходят свыше 250 тысяч мероприятий в год, а также 12 литературных усадеб, которые проводят мероприятия по популяризации чтения и книги», — сказал глава областного министерства Василий Кузнецов.Подмосковный проект-победитель «Фантастика в чертежах: «конструктор будущего» Сергея Королёва» нацелен на популяризацию инженерных профессий и науки через фантастическую литературу. В основу проекта лёг пример Сергея Королёва, который любил научную фантастику и воспринимал описанные там технологии не как мечты, а как конструкторские задачи.
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