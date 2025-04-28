«Циклоны и дожди»: Синоптик рассказал о погоде в Москве на майских праздниках

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Конец апреля для жителей Москвы и области выдался не очень теплым. Чего ожидать от погоды дальше?
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» заявил, что в Москве заморозки заканчиваются.
По его словам, ночная температура повысится до 7 градусов тепла, а дневная будет от +10 до +15 градусов.
Он отметил, что 3 мая будет сухо, а температура повысится до 15, 17 градусов тепла, после чего Москву и область снова накроют дожди.
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«Порывы ветра достигают 10−12 метров в секунду, и поэтому пока первый шаг к повышению температуры не слишком впечатляющий. Но пик похолодания мы этой ночью прошли, теперь с заморозками заканчиваем, в первую половину мая их не будет», — сказал синоптик.
По его словам, ночная температура повысится до 7 градусов тепла, а дневная будет от +10 до +15 градусов.
«Будет колебаться давление, потому что сейчас Москва и Подмосковье оказываются на пути перемещения циклонов. Завтра, начиная со второй половины дня и в ночь на среду ожидаются дожди. Затем небольшой перерыв в дождях, и 1 мая еще один залп дождей», — поделился Шувалов.
Он отметил, что 3 мая будет сухо, а температура повысится до 15, 17 градусов тепла, после чего Москву и область снова накроют дожди.
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Анастасия Панченко