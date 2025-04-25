Синоптик назвал самый холодный день в Москве

Фото: iStock/Ganna STRYZHEKIN
Несмотря на стоящий зной, в Москве и области обещают снег и заморозки.
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» заявил, что похолодание в Москве и области достигнет пика в воскресенье и понедельник.
По его прогнозу, в субботу и воскресенье будет +6, +8 градусов, а с понедельника ожидается больше солнца и дневные температуры порядка +10, +12 градусов.
Читайте также:
Москвичей предупредили о заморозках на выходных
«Похолодание и мокрый снег в Москве»: синоптик предупредил о приближающихся заморозках
Синоптик предупредил москвичей о возвращении снега и заморозков
«Снег — это вещь достаточно привычная, едва ли не ежегодная. Самый холодный день будет в воскресенье. Вот тогда и может выпасть слабый снег. А самая холодная ночь будет с воскресенья на понедельник — ожидается -1, -3 градуса», — рассказал синоптик.
По его прогнозу, в субботу и воскресенье будет +6, +8 градусов, а с понедельника ожидается больше солнца и дневные температуры порядка +10, +12 градусов.
«Мы пройдём пик похолодания в воскресенье-понедельник. Затем погода нормализуется, хотя и будет оставаться ниже привычной, а со второго мая мы неуклонно пойдем вверх по температуре. К четвертому мая ожидается уже +17, +19 градусов», — сообщил Шувалов.
Читайте также:
Москвичей предупредили о заморозках на выходных
«Похолодание и мокрый снег в Москве»: синоптик предупредил о приближающихся заморозках
Синоптик предупредил москвичей о возвращении снега и заморозков
Анастасия Панченко