Москвичам рассказали о погоде в последние дни апреля

Пятый форум «Сильные идеи для нового времени» проведут в этом году Агентство стратегических инициатив и Росконгресс, предложить свою идею по улучшению жизни в России можно до 15 мая, в настоящее время поступило уже свыше 11 тысяч предложений, сообщает пресс-служба АСИ.