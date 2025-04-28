Москвичам рассказали о погоде в последние дни апреля

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В последние дни апреля в столичном регионе ожидается пасмурная погода с дождями. Об этом рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.
«Сегодня ещё будет солнечно. А в предстоящие дни вплоть до четверга ожидается пасмурная погода с дождями. Наиболее интенсивный дождь во вторник, с температурой воздуха +8...+10 °С и отдельными порывами ветра до 18 м/с», — рассказал Ильин в беседе с RT.
При этом он отметил, что ночных заморозков больше не будет, а температура до конца недели ожидается в районе +2...+7 °С.
По словам синоптика, 1 мая в Москве будет дождливо, но температура воздуха при этом составит порядка 16 °С выше нуля. В выходные в столичном регионе воздух прогреется до +14...+19 °С.
Тем временем в Кузбассе в ночь на 1 мая похолодает до -6 °С, но уже днём столбики термометров поднимутся до +13…+18°С, пишет «Сiбдепо» со ссылкой на синоптиков Западно-Сибирского гидрометцентра.
«29 апреля, по области ожидается +15 местами потеплеет до +9, а днем столбики термометра покажут отметку +24…+29. Порывы северного ветра достигнут 17 м/с. Местами ожидаются кратковременные дожди и грозы», — говорится в сообщении.
Уже 30 апреля ночью температура воздуха не превысит +3 °С, а днем потеплеет до +17.
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