«Циститы и сухость влагалища»: Врач рассказал, что может спровоцировать раннюю менопаузу

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Сексуальная активность женщины напрямую зависит от ее гормонов. Менопауза — это тот период, который изменяет все женские процессы и, по мнению некоторых врачей, ухудшает уровень жизни.
Руководитель отделения репродукции Московского областного научно-исследовательского института акушерства и гинекологии Ксения Краснопольская в беседе с «Радио 1» сообщила, что средний возраст женщины, к которой «приходит» менопаузы — 50 лет, иногда может быть погрешность в два года.
Однако, по словам гинеколога, менопауза может наступать раньше, и это провоцируется некоторыми факторами:
Ксения Краснопольская добавила, что во время менопаузы у женщины снижается либидо, потому что происходит гормональное изменение, также снижается костность плотной ткани, что напрямую связано с недостатком эстрогенов.
Она порекомендовала не игнорировать неприятные симптомы, а сразу обращаться к гинекологу-эндокринологу, который назначит необходимую терапию.
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Однако, по словам гинеколога, менопауза может наступать раньше, и это провоцируется некоторыми факторами:
- Это обусловлено генетически, врожденно. И тогда есть название заболевания «преждевременное истощение яичников».
- Если были операции на яичники, потому что любое оперативное вмешательство снижает функции и приближает менопаузу.
- Перенесенные аутоиммунные заболевания.
Ксения Краснопольская добавила, что во время менопаузы у женщины снижается либидо, потому что происходит гормональное изменение, также снижается костность плотной ткани, что напрямую связано с недостатком эстрогенов.
«Могут быть еще и клинические проявления: приливы жара, раздражительность. Помимо отсутствия сексуального влечения, замечается у некоторых сухость влагалища, могут присоединяться циститы. Изменяется качество жизни в целом: трудоспособность, отношение к жизни», — объяснила эксперт.
Она порекомендовала не игнорировать неприятные симптомы, а сразу обращаться к гинекологу-эндокринологу, который назначит необходимую терапию.
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Анастасия Бондарева