Turkish Airlines не хочет возить россиян в Аргентину без обратного билета

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Авиакомпания Turkish Airlines начала отказывать в перевозке россиянам в Южную Америку. Об этом говорится в Telegram-канале «Аргентина на русском языке».
По словам сотрудника авиакомпании, российские туристы обязательно должны при себе иметь обратный билет, причем он должен быть в одном бронировании.
Также добавляется, что пассажиров также могут не пустить на рейс, если они едут с малым количеством багажа или вовсе без него, а также же если пассажир ранее за границу не ездил.
Turkish Airlines может отказать в перелете, если человека нет страховки или брони в отеле. Уже зафиксировано несколько подобных случаев, когда пассажиров не допускали на регулярные рейсы из Стамбула в Аргентину.
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«Таким образом компания снижает свои риски по вынужденной депортации пассажиров и, по всей видимости, реагирует на новые требования миграционных властей в регионе», — говорится в сообщении.
Turkish Airlines может отказать в перелете, если человека нет страховки или брони в отеле. Уже зафиксировано несколько подобных случаев, когда пассажиров не допускали на регулярные рейсы из Стамбула в Аргентину.
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Элина Позднякова