Авиакомпания «Аврора» объяснила проблемы льготных полетов на Дальний Восток

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Авиакомпания «Аврора» дала обоснованный ответ на претензии Счетной палаты из-за траты субсидий на выполнение рейсов в Дальневосточном округе. Гендиректор компании Константин Сухоребрик направил письмо аудитору счетной палаты Валерию Богомолову, которое появилось в распоряжении РБК.
Напомним, счетная палата ранее пришла к заключению, что «Аврора» не открыла продажу льготных билетов по субсидированным маршрутам за пять дней после заключения договора с Росавиацией. Тем самым, не выполнив свои обязательства.
При этом гендиректор «Авроры» в письме пояснил, что начать продажу льготных билетов было невозможно, из-за того, что перевозчики на субсидию были набраны еще в конце прошлого года, а договор уже был подписал после.
Он добавил, что расписание полетов формируется дважды в год, кроме того, аэропорты каждый сезон отдельно формируют время для взлета или посадки самолетов. Он также напомнил, что некоторые рейсы вообще являются сезонными.
Напомним, Президент России Владимир Путин в рамках подведения итогов года заявил, что плоские тарифы для перелетов на Дальний Восток будут продлены на 2024 год.
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При этом гендиректор «Авроры» в письме пояснил, что начать продажу льготных билетов было невозможно, из-за того, что перевозчики на субсидию были набраны еще в конце прошлого года, а договор уже был подписал после.
«Отбор заявок на 2022 год завершился 31 декабря 2021 года, то есть за сутки до начала выполнения полетов. А соглашение фактически было заключено позднее начала выполнения полетов», — пишет Сухоребрик в своем письме.
Он добавил, что расписание полетов формируется дважды в год, кроме того, аэропорты каждый сезон отдельно формируют время для взлета или посадки самолетов. Он также напомнил, что некоторые рейсы вообще являются сезонными.
Напомним, Президент России Владимир Путин в рамках подведения итогов года заявил, что плоские тарифы для перелетов на Дальний Восток будут продлены на 2024 год.
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Элина Позднякова