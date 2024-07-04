У артистки Светланы Светличной заподозрили онкологию

Фото: РИА Новости/Сергей Кузнецов
Заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная может страдать онкологией. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
По информации портала, у актрисы нашли болезненное новообразование под нижней челюстью.
Как стало известно, на боли в левом ухе актриса жалуется на протяжении месяца. В настоящее время она проходит обследование. Медики не исключают, что Светличной может понадобиться хирургическое вмешательство.
В марте текущего года Светлана Светличная пережила инфаркт. В тяжёлом состоянии она была доставлена в НИИ имени Склифосовского. Вскоре ее состояние стабилизировалось и дальнейшее лечение 84-летняя артистка проходила амбулаторно.
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Как стало известно, на боли в левом ухе актриса жалуется на протяжении месяца. В настоящее время она проходит обследование. Медики не исключают, что Светличной может понадобиться хирургическое вмешательство.
В марте текущего года Светлана Светличная пережила инфаркт. В тяжёлом состоянии она была доставлена в НИИ имени Склифосовского. Вскоре ее состояние стабилизировалось и дальнейшее лечение 84-летняя артистка проходила амбулаторно.
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Анастасия Хохлова