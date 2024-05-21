Актриса Светлана Светличная госпитализирована

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Актрису Светлану Светличную госпитализировали в связи с резким ухудшением самочувствия. Об этом сообщил Telegram-канал «SHOT».
Сейчас звезде оказывают всю необходимую помощь в одной из столичных больниц. Отмечено, что ей нужен длительный курс лечения.
В марте знаменитость перенесла инфаркт и как следствие у нее начались сложности с самостоятельным приемом пищи.
Кроме того, у Светличной болезнь Альцгеймера, она не всегда узнает родных, передвигается на инвалидной коляске и плохо ориентируется в пространстве.
Светлана Афанасьевна известна зрителю по фильмам: «Бриллиантовая рука», «Герой нашего времени», «Стряпуха», «Не самый удачный день» и другие.
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В марте знаменитость перенесла инфаркт и как следствие у нее начались сложности с самостоятельным приемом пищи.
Кроме того, у Светличной болезнь Альцгеймера, она не всегда узнает родных, передвигается на инвалидной коляске и плохо ориентируется в пространстве.
Светлана Афанасьевна известна зрителю по фильмам: «Бриллиантовая рука», «Герой нашего времени», «Стряпуха», «Не самый удачный день» и другие.
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Никита Кротов