Мошенники начали использовать телеграм-каналы Подмосковья для выманивания денег

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Телеграм-каналы Московской области стали всё чаще использовать мошенники для распространения фальшивых трогательных историй, с помощью которых у читателей выманивают деньги, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности (ГУРБ) Подмосковья.
«В частности, мошенники активно используют историю об одиноком ребёнке, который не может сам собрать деньги на важную покупку. Не менее часто используется история о больной собаке, которой нужно дорогостоящее лечение. Распространяется также история про кражу документов и денег, на которые планировалось купить подарок ребёнку», — говорится в сообщении.Подписчиков телеграм-каналов Московской области просят проявлять бдительность. Если вы планируете перевести кому-то деньги, сначала нужно тщательно проверить всю информацию.
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