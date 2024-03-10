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У «пенсионерки» из немецкой «Фракции Красной армии» нашли 1,2 кг золота

10 марта 2024, 05:27
Фото: iStock/ Reinhard Krull

Фото: iStock/ Reinhard Krull

В берлинской квартире 65-летней Даниэллы Клетте, члена левой террористической группы «Фракция Красной Армии» (RAF), нашли оружие, €40 тыс. наличными и 1,2 кг золота, сообщает Spiegel.
В частности, был найден пистолет фирмы Heckler&Koch, который, по версии следствия, мог быть украден членами RAF из оружейного магазина в общине Максдорф в 1984 году. Тогда произошло нападение на магазин, из которого были похищены 22 пистолета, два ружья и около 2,8 тыс. патронов. Часть украденного оружия были найдены в 1980-х годах, но часть предметов не обнаружены до сих пор. Также были найдены глушилка, несколько сотовых телефонов и поддельных удостоверений личности.

Клетте Была арестована в конце февраля. Ее разыскивали 30 лет. Оказалось, что она проживала под другим именем. При первом обыске у нее дома нашли взрывчатку, боеприпасы, автомат Калашникова, пистолеты и другое «тяжелое оружие». Двух ее сообщников продолжают искать. Всем им больше 50 лет.

RAF возникла как левая террористическая группировка из радикального студенческого движение. Ее члены ставили целью подорвать капитализм в Западной Германии. Движение наладило контакты с властями ГДР и группировками с Ближнего Востока. На счету боевиков RAF свыше 30 убийств. Среди их жертв были политики и видные предприниматели, еще более 200 человек ранены.

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В Пакистане студента приговорили к казни за сообщения в WhatsApp
10 марта 2024, 04:53

Фото: iStock/ Oleksii Liskonih

Суд в Пакистане вынес приговор двум мужчинам за сообщения в WhatsApp. Они в разговоре оскорбили пророка Мухаммеда, сообщает The Indian Express.
Фигурантами дела стали 22-летний мужчина и 17-летний подросток. Первого приговорили к смертной казни за создание картинок и видео, в которых содержались уничижительные слова в адрес Пророка Мухаммеда и его супруг, второго приговорили к пожизненному заключению за распространение неподабающего контента, поскольку он несовершеннолетний.

Жалобу на молодых людей подало подразделением по борьбе с киберпреступностью Федерального агентства расследований Пакистана в 2022 году. В ведомство обратился местный житель, получивший соответствующие фото- и видеоматериалы с трех разных мобильных номеров.

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Ирландцы отклонили поправки к конституции по вопросу семьи и роли женщины
10 марта 2024, 03:40

Фото: iStock/ Iggi_Boo

Жители Ирландии на референдуме проголосовали против поправок правительства к конституции 1937 года о расширении понятия «семья» и об отказе от упоминания домашних обязанностей женщин. Об этом сообщил премьер-министр республики Лео Варадкар в эфире телеканала RTE.
Сейчас в конституции страны семья называется «естественной и фундаментальной ячейкой общества», а ее основой считается брак. Авторы поправок предлагали расширить понятие семьи, включив в него «другие формы крепких отношений», в частности, людей, которые не расписаны, или родителей-одиночек. Также предлагалось отказаться от упоминания, что только брак может быть базой для семьи.

Второе предложение касалось роли женщины в обществе. В нынешней редакции закона сказано, что домашними обязанностями женщина оказывает поддержку государству и без этого «общественное благо не может быть достигнуто». Есть также пункт, согласно которому, государство должно обеспечить, чтобы матери не занимались трудом, «пренебрегая своими обязанностями по дому». Поправки называли эти формулировки устаревшими и принижающими роль женщин. Предлагалось заменить эти две статьи на одну, в которой основой общественного блага указывалась вся семья, а не одни лишь женщины.

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РБК: в 2023 году Аргентина выдала ВНЖ рекордному числу россиян
10 марта 2024, 03:19

Фото: iStock/ Armando Oliveira

В 2023 году 3,7 тысяч россиян получили вид на жительство в Аргентине. Это рекордное число ВНЖ, выданных россиянам в Аргентине за год. Об этом пишет РБК со ссылкой на аргентинское Министерство внутренних дел.
Там уточнили, что в 2020 году ВНЖ Аргентины было выдано 390 гражданам России, в 2021 году — 320 россиянам, в 2022 году — 919.

По данным издания Pagina 12 и аргентинского Национального управления миграции (DNM), с 1 января 2022 года по июнь 2023 года в Аргентину въехали 34 797 россиян, а выехали 25 768.

А с целью миграции, по данным миграционного управления, в Аргентину в 2020 году в страну эмигрировал 191 гражданин РФ, в 2021 году въехали 199 россиян, в 2022 году — 2,1 тыс., в 2023 году — 8,4 тыс.

В январе 2024 года рекордно высоким стал также показатель выданных ВНЖ россиянам за месяц. Так, за январь 501 гражданин России стал резидентом Аргентины. Средний месячный показатель в 2022 году варьировался от 50 до 150 россиян, в 2023 году — от 201 до 459.

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Детский омбудсмен Львова-Белова помогла вернуть из Сирии в Россию ещё 32 ребёнка
10 марта 2024, 01:15

Фото: РИА Новости/Надежда Чичерова

Из лагерей беженцев в Сирии в Россию вернулись ещё 32 российских ребёнка. Как сообщили в пресс-службе Уполномоченного по правам ребёнка в РФ Марии Львовой-Беловой, детский омбудсмен лично встретила борт ВКС России с детьми на подмосковном аэродроме Чкаловский.
«"На этот раз нам удалось договориться с курдской стороной о возвращении к родственникам в России 32 детей в возрасте от 5 до 17 лет. Это 12 девочек и 20 мальчиков. Дети пройдут медицинское обследование в федеральной клинике и социальную реабилитацию в одном из московских центров и далее встретятся со своими родственниками, у которых они будут жить под опекой», — передаёт пресс-служба слова омбудсмена.

Возвращению детей предшествовала продолжительная работа многих ведомств, включая поиск несовершеннолетних, установление родства и оформление документов.

Гуманитарная миссия по возвращению детей с Ближнего Востока ведётся Россией начиная с 2018 года, и за это время из Сирии, Турции, Ирака и Пакистана удалось вернуть в общей сложности 546 маленьких граждан России.
#сирия
#россия
#дети
#беженцы
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Москвичам рассказали, когда сойдет снежный покров
10 марта 2024, 01:10

Фото: iStock/ ValerijaP

Снежный покров в Москве начнет таять интенсивнее после середины марта, спрогнозировала в своем Telegram-канале главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.
Она отметила, что снег в Москве потерял «товарный» вид, но его по-прежнему очень много. На климатической станции ВДНХ 9 марта была зафиксирована высота покрова в 50 сантиметров.

Чтобы снег начал таять быстрее, нужно, чтобы средняя суточная температура воздуха установилась на отметке не менее 1°C. А это произойдет только после 15 марта, объяснила Позднякова.

В 20-х числах марта, по ее словам, высота снежного покрова в столице должна приблизиться к своей климатической норме, которая составляет 16-23 сантиметра.

В свою очередь, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус утверждает, что снег в Москве сойдет во второй половине апреля. Специалист отметил, что в этом году в столице по меньше мере в 1,5 раза больше снега, чем должно быть по климату. Соответственно потребуется больше времени, чтобы он растаял.

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#станции
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Воздушный шар с контрабандными сигаретами нашли в Польше у границы с Белоруссией
10 марта 2024, 00:50

Фото: iStock/ Funtay

В Польше недалеко от границы с Белоруссией обнаружен воздушный шар контрабандистов, сообщает радиостанция RMF FM.
«Подозрительный объект» был обнаружен в окрестностях села Минковцы недалеко от Сокулки Подляского воеводства. Оказалось, что это воздушный шар, к которому было прикреплено около 20 коробок с сигаретами. Контрабандную находку уже изъяли пограничники.

На прошлой неделе на севере Польши было обнаружено три упавших метеорологических зонда. Польские власти утверждают, что они прилетели из Калининградской области.

Еще одна история произошла на днях на границе Украины и Венгрии. Венгерские таможенники задержали супругу украинского дипломата за попытку контрабанды сигарет. В микроавтобусе с неофициальной украинской печатью дипломатической неприкосновенности были обнаружены 141,5 тыс. упаковок контрабандных сигарет без акцизных марок. Потенциальный ущерб госбюджету Венгрии оценили более чем в €643 тыс.

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#сигареты
#контрабанда
#польша
#белоруссия
#граница
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В конкурсе красоты «Мисс Мира» победила 24-летняя Кристина Пышкова из Чехии
09 марта 2024, 23:16

Фото: iStock/ JadeThaiCatwalk

Победительницей конкурса красоты «Мисс Мира» стала представительница Чехии 24-летняя Кристина Пысзкова, сообщает телеканал NDTV. Финал 71-ого конкурса состоялся в Мумбаи.
Известно, что Пысзкова является студенткой, обучается в области права и делового администрирования, а также работает моделью международного агентства. Помимо этого она занимается волонтерством. Она основала фонд своего имени, а также открыла английскую школу для детей из малообеспеченный семей в Танзании. А еще девушка увлекается музыкой, играет на поперечной флейте и скрипке.

Конкурентками Пысзковой стали представительницы 114 стран. Корону ей вручила предыдущая мисс мира Каролина Белявска из Польши. Вице-мисс стала Ясмина Зейтун из Ливана. Россиянка в финал не прошла.

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#чехия
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Канье Уэст и Гоша Рубчинский выпустили первую коллекцию «Черные псы»
Рэпер Канье Уэст и дизайнер Гоша Рубчинский запустили первую совместную коллекцию
09 марта 2024, 19:56

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Рэпер Канье Уэст и дизайнер Гоша Рубчинский объявили о запуске своей первой совместной коллекции под названием «Черные псы». Об этом они рассказали в Instagram*.
Название бренда присутствует на всех моделях, включая худи, футболки, джоггеры и носки, каждая из которых стоит $20 (примерно 1900 рублей). Канье Уэст опубликовал фотографию в толстовке бренда и объявил о начале продаж.

Напомним, что 14 декабря стало известно о начале сотрудничества российского стилиста ГошиРубчинского и рэпера Канье Уэста. Рубчинский и Уэст лично знакомы, и рэпер даже называл его другом в некоторых сообщениях. В 2018 году Рубчинский по просьбе музыканта разработал эскиз татуировки на шею в виде стилизованной надписи Saint West.

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#дизайнеры
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В Латвии арестовали настраивавшего жителям страны российские каналы мастера
Delfi: телемастера в Латвии арестовали за настройку российских телеканалов
09 марта 2024, 19:47

Фото: iStock/william87

В Латвии задержан телемастер, который помогал настраивать российские каналы местным жителям.
По данным Delfi, мастер оказал помощь по крайней мере 181 человеку в небольшом населенном пункте Ницгале.

При обыске у мужчины обнаружили оборудование для приема и распространения телевизионного сигнала. Ему предъявлены обвинения в незаконном предпринимательстве, что в Латвии карается лишением свободы до трех лет, общественными работами или штрафом.

Также за использование незаконных телесистем зрителей телеканалов могут оштрафовать на суммы до 700 евро.

Ранее правительство Латвии утвердило список запрещенных для импорта товаров из России и Белоруссии, включая овощи, фрукты и орехи.

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