У «пенсионерки» из немецкой «Фракции Красной армии» нашли 1,2 кг золота

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В берлинской квартире 65-летней Даниэллы Клетте, члена левой террористической группы «Фракция Красной Армии» (RAF), нашли оружие, €40 тыс. наличными и 1,2 кг золота, сообщает Spiegel.
В частности, был найден пистолет фирмы Heckler&Koch, который, по версии следствия, мог быть украден членами RAF из оружейного магазина в общине Максдорф в 1984 году. Тогда произошло нападение на магазин, из которого были похищены 22 пистолета, два ружья и около 2,8 тыс. патронов. Часть украденного оружия были найдены в 1980-х годах, но часть предметов не обнаружены до сих пор. Также были найдены глушилка, несколько сотовых телефонов и поддельных удостоверений личности.
Клетте Была арестована в конце февраля. Ее разыскивали 30 лет. Оказалось, что она проживала под другим именем. При первом обыске у нее дома нашли взрывчатку, боеприпасы, автомат Калашникова, пистолеты и другое «тяжелое оружие». Двух ее сообщников продолжают искать. Всем им больше 50 лет.
RAF возникла как левая террористическая группировка из радикального студенческого движение. Ее члены ставили целью подорвать капитализм в Западной Германии. Движение наладило контакты с властями ГДР и группировками с Ближнего Востока. На счету боевиков RAF свыше 30 убийств. Среди их жертв были политики и видные предприниматели, еще более 200 человек ранены.
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Клетте Была арестована в конце февраля. Ее разыскивали 30 лет. Оказалось, что она проживала под другим именем. При первом обыске у нее дома нашли взрывчатку, боеприпасы, автомат Калашникова, пистолеты и другое «тяжелое оружие». Двух ее сообщников продолжают искать. Всем им больше 50 лет.
RAF возникла как левая террористическая группировка из радикального студенческого движение. Ее члены ставили целью подорвать капитализм в Западной Германии. Движение наладило контакты с властями ГДР и группировками с Ближнего Востока. На счету боевиков RAF свыше 30 убийств. Среди их жертв были политики и видные предприниматели, еще более 200 человек ранены.
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Ювелина Бернст