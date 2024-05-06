«У зэков кончилось терпение»: названы причины бунта в ИК-15

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В ангарской исправительной колонии (ИК) № 15 практиковался рабский труд заключенных, что привело к бунту. Об этом пишет издание «Лента.ру» со ссылкой на источник в силовых структурах.
Отбывающим наказание платили «четыре десятых копейки при рыночной стоимости в 2,1 тысячи рублей», пишет издание.
Именно недовольство заключенных низкой оплатой труда привело к забастовкам и бунту в исправительном учреждении.
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Именно недовольство заключенных низкой оплатой труда привело к забастовкам и бунту в исправительном учреждении.
«У зэков закончилось терпение», — пояснил собеседник издания.Напомним, инцидент в ИК №15 произошел в 2020 году. Сотни заключенных отказались выходить на работу и устроили бунт, осуществив поджог промзоны.
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Анастасия Хохлова