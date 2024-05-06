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«У зэков кончилось терпение»: названы причины бунта в ИК-15

Заключенные ИК-15 Ангарска взбунтовались в 2020 году из-за рабских условий труда
06 мая 2024, 08:19
Фото: istock / DanHenson1

Фото: istock / DanHenson1

В ангарской исправительной колонии (ИК) № 15 практиковался рабский труд заключенных, что привело к бунту. Об этом пишет издание «Лента.ру» со ссылкой на источник в силовых структурах.
Отбывающим наказание платили «четыре десятых копейки при рыночной стоимости в 2,1 тысячи рублей», пишет издание.

Именно недовольство заключенных низкой оплатой труда привело к забастовкам и бунту в исправительном учреждении.


«У зэков закончилось терпение», — пояснил собеседник издания.
Напомним, инцидент в ИК №15 произошел в 2020 году. Сотни заключенных отказались выходить на работу и устроили бунт, осуществив поджог промзоны.

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#поджог
#наказание
#инцидент
#колония
Северное сияние зафиксировали в четырех регионах России
06 мая 2024, 05:51

Фото: iStock/MuYeeTing

Северное сияние зафиксировали в небе над Московской, Ленинградской, Калужской и Тверской областями в ночь на 6 мая, передает «Комсомольская правда» в своем Telegram-канале.
Появление северного сияния связывают с началом сильной магнитной бури на Земле. По данным ученых из Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики, это третья по силе буря с начала 2024 года.

2 апреля эксперт по природным катастрофам Пущинского научного центра биологических исследований РАН Алексей Карнаухов предупредил, что необычная жара летом 2024 года приведет к усилению природных катаклизмов.

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Киселев призвал привлечь к ответственности виновных в убийстве военкора Бентли
Киселев: убийство веонкора Бентли должно быть расследовано
06 мая 2024, 05:26

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

Генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев призвал привлечь к ответственности виновных в убийстве американского журналиста Рассела Бентли с позывным Техас, передает РИА Новости.
По его словам, убийство военного корреспондента должно быть расследовано, а виновные – наказаны.

«Это наш военкор. Преступление должно быть расследовано, есть принцип неотвратимости наказания. Перед законом все равны», – заявил он.

12 апреля стало известно о пропаже Бентли. Министерство внутренних дел Донецкой народной республики (ДНР) объявило его в розыск, а 19 апреля жена журналиста сообщила, что Бентли погиб. Военный корреспондент Александр Сладков заявил, что его смерть – потеря для ДНР.

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#днр
#убийство
#расследование
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Начался суд над убившим семерых сослуживцев сержантом Лобовиковым
06 мая 2024, 03:56

Фото: iStock/Michał Chodyra

Второй Западный окружной военный суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении российского сержанта Дмитрия Лобовикова, обвиняемого в убийстве семи сослуживцев, передает «Коммерсантъ».
По данным следствия, трагедия произошла в ночь с 13 на 14 января 2023 года. Сначала Лобовиков отмечал китайский Новый год со своими сослуживцами. Затем сержант решил проверить караулы и оказался недоволен.

Тогда он позвал одного из солдат и попросил его вынуть чеку из гранаты и положить ее на место. Подчиненный сказал, что не знает, как это сделать. Тогда сержант бросил боеприпас в комнату, где спали солдаты из соседнего подразделения.

В комнате было найдено несколько газовых баллонов, которые взорвались вместе с гранатами. В результате семь человек погибли и десять получили ранения.

Лобовиков был задержан. Ему было предъявлено обвинение по двум и более статьям: убийство, причинение легкого и среднего вреда здоровью и незаконное хранение взрывчатых веществ.

На первом заседании прокурор зачитал обвинительное заключение. Он заявил, что действия сержанта привели к ущербу в 7 миллионов рублей.

Ранее военный суд Магнитогорского гарнизона отправил в СИЗО жителя Челябинской области Ивана Кумова, принимавшего участие в специальной военной операции (СВО), за убийство ветерана Чеченской войны Алексея Худякова.

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#суд
#армия
#погибший
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Экс-министра информационной политики Украины объявили в розыск
06 мая 2024, 03:36

Фото: iStock/TheaDesign

Бывший министр информационной политики Украины Юрий Стець объявлен в розыск по уголовному делу, сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД России.
«Стець Юрий Ярославович. Дата рождения: 19.12.1975. Разыскивается по статье УК», – говорится в сообщении.

По какой статье разыскивается бывший глава ведомства, в министерстве не уточнили.

Ранее МВД России объявило в розыск Петра Порошенко. В базу данных российских властей также попали Владимир Зеленский, командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Павлюк и бывший заместитель министра обороны Украины Михаил Коваль.

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#мвд
#президент
#украина
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МВД России объявило в розыск бывшего министра внутренних дел Украины Авакова*
06 мая 2024, 02:47

Фото: РИА Новости/Стрингер

Министерство внутренних дел России объявило бывшего министра внутренних дел Украины Арсена Авакова* в федеральный розыск по уголовному делу. Передает информационное агентство ТАСС на основе данных ведомства.
По какой статье разыскивается Аваков, не сообщается.

Ранее МВД России объявило в розыск бывшего министра иностранных дел Украины Павла Климкина, бывшего председателя Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова и бывшего спикера Верховной Рады Владимира Гройсмана.

До этого бывший депутат Верховной Рады Украины Спиридон Килинкаров сообщил, что Россия объявила в розыск президента Владимира Зеленского. По словам экс-парламентария, это связано с окончанием полномочий Зеленского.

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* внесен в реестр террористов и экстремистов в РФ
#мвд
#украина
#верховная рада
#мид
#владимир зеленский
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В Госдуме предложили создать на «Госуслугах» раздел для знакомств
06 мая 2024, 01:59

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Депутат Госдумы Виталий Миронов предложил создать на портале «Госуслуги» специальный раздел, в котором граждане смогут безопасно и удобно найти себе партнера, сообщает RT.
Парламентарий напомнил, что в последние годы иностранные службы знакомств ушли с российского цифрового рынка из-за санкционного давления со стороны западных стран. Однако депутат Миронов подчеркнул, что сфера онлайн-знакомств и поиска серьезных отношений по-прежнему актуальна в России.

Депутат отметил, что существующие приложения зачастую направлены на удовлетворение краткосрочных сексуальных желаний, а не на поиск долгосрочных отношений. Он предложил создавать безопасные приложения для знакомств с проверенной репутацией.

Ранее эксперт дейтинг-сервиса Mamba посоветовал россиянам следить за грамотностью сообщений, если они хотят найти пару в приложениях для знакомств.

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#госуслуги
#отношения
#виталий милонов
#депутат
#госдума
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Защита замглавы Минобороны запросила для него домашний арест
06 мая 2024, 00:20

Фото: РИА Новости/Кирилл Брага

Защита замминистра обороны Тимура Иванова предложила отпустить его под домашний арест. Соответствующее ходатайство направлено в Мосгорсуд, который будет рассматривать апелляцию на решение об аресте подозреваемого 8 мая по делу о взятке в 1 миллиард 185 миллионов рублей, передает «Ъ».
«Домашний арест мы видим приоритетной мерой пресечения», – сказал адвокат Иванова Денис Балуев.

Сам замминистра обороны Иванов не стал настаивать на явке в суд и решил присутствовать на заседании по видеосвязи из СИЗО «Лефортово».

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#тимур иванов
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#суд
#сизо
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Подозреваемых в убийстве военкора Техаса задержали
РВ: подозреваемых в убийстве военкора Техаса задержали
06 мая 2024, 00:07

Фото: iStock/BrianAJackson

Подозреваемых в убийстве солдата-добровольца Рассела Бентли, известного по позывному Техас, взяты под стражу и дают признательные показания, передает Telegram-канал «Русская весна» со ссылкой на адвоката вдовы убитого.
Многие подробности не разглашаются, поскольку расследование ведется в тайне. Известно, что гибель американца расследуют следователи Главного военного следственного управления Следственного комитета (СК) РФ.

«Негодяи, которые совершили данное преступление, – я не побоюсь этого слова, хотя и носят погоны, в настоящий момент задержаны, дают признательные показания. Вот все, что я могу сказать», – рассказал адвокат.

О смерти Техаса стало известно в конце апреля. 12 апреля МВД ДНР сообщило, что Рассел Бентли пропал в Донецке. Министерство попросило всех, кто знает, где он находится, обратиться в милицию. Гражданин США также был объявлен в розыск.

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#нато
#днр
#мвд
#ск рф
#следственный комитет
#сво
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В России предрекли взрыв на территории Финляндии
Коц: Финляндию ждет взрыв, если будет построен завод по производству тротила
05 мая 2024, 23:01

Фото: iStock/Ruma Aktar

Российский военный корреспондент Александр Коц предрек, что запланированное Финляндией строительство завода по производству тротила на ее территории станет привлекательной военной целью. В своем Telegram-канале Коц заявил, что если эта идея воплотится в жизнь, Финляндия не сможет защититься от взрыва, видимого из космоса.
Так военный корреспондент отреагировал на статью в финской газете Yle, в которой министр обороны страны заявил, что строительство нового завода необходимо из-за нехватки взрывчатки в Европе, а срочность обусловлена российской специальной военной операцией (СВО). Единственный в ЕС завод по производству тротила работает в Польше, но, по его словам, он не справляется с растущим спросом.

«Но не будет ли руководство НАТО и ЕС возражать против строительства стратегического оборонного предприятия в стране, территорию которой с востока на запад российские "Искандеры" простреливают насквозь? Там и два флота неподалеку с еще более дальнобойными "Калибрами" и "Цирконами"», – предупредил Коц.

Военный корреспондент считает, что в случае эскалации ситуации предприятие станет одним из главных объектов, по которому удар будет нанесен не один, а множество раз.

«А взрыв на заводе по производству тротила, наверное, можно будет увидеть из космоса. Остается посочувствовать простым финнам, кому "посчастливится" жить рядом с такой заманчивой военной целью», – заключил он.

Ранее глава вооруженных сил Финляндии Янне Яаккола заявил о страхе НАТО перед Россией. Однако он предположил, что в настоящее время Москва «слишком занята» украинским конфликтом, чтобы думать о нападении на альянс.

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#финляндия
#россия
#завод
#производство
#взрыв
#военкор
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