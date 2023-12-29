Арестанты устроили бунт в Сочи и пытались сорвать свое этапирование в СИЗО

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Задержанные, которые находятся в сочинском изоляторе временного содержания (ИВС) устроили бунт. Сотрудникам изолятора пришлось вызывать ОМОН, чтобы угомонить недовольных. Об это стало известно телеграм-каналу Shot.
По данным канала, бунт произошел накануне утром в ИВС Адлерского района Сочи. Нескольких арестантов ожидало этапирование в СИЗО Армавира. Но они хотели встретить Новый год в сочинском изоляторе. Из-за этого дебоширы начали кричать, стучать по решеткам и оказывать сопротивление сотрудникам полиции, которые пытались вывести их. Чтобы подавить бунт, пришлось вызывать бойцов ОМОН. Через час порядок был восстановлен, и 11 человек отправили в Армавир.
Оставшиеся недовольные поедут туда спецэтапом 30 декабря.
Сообщается, что в результате бунта пострадавших среди сотрудников нет, прокуратура проводит проверку.
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Алина Юрчак