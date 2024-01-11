Осуждённые устроили бунт в исправительной колонии в Кабардино-Балкарии

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Осуждённые устроили бунт в исправительной колонии Кабардино-Балкарской Республики, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, происшествие случилось в ИК-3 кабардинского села Каменка.
Осуждённые, которые были возмущены тем, что их поместили в штрафной изолятор (ШИЗО), подожгли матрасы в камерах в знак протеста. Возгорание вовремя заметили сотрудники колонии и ликивидировали его. В результате пожара никто не пострадал.
Отмечается, что в поджоге участвовали осуждённые возрастом от 22-32 лет, которые отбывают наказание за убийство, разбой или кражу.
В настоящий момент по факту случившегося проводится проверка.
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Осуждённые, которые были возмущены тем, что их поместили в штрафной изолятор (ШИЗО), подожгли матрасы в камерах в знак протеста. Возгорание вовремя заметили сотрудники колонии и ликивидировали его. В результате пожара никто не пострадал.
В настоящий момент по факту случившегося проводится проверка.
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Евгения Парфентьева