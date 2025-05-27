Учащихся приглашают на Международный конкурс «Вместе против коррупции!»

27 мая 2025, 22:32

Фото: оргкомитет конкурса

Российские школьники и студенты могут стать участниками Международного молодёжного конкурса социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции!». Об этом сообщили его организаторы.





Приём заявок продлится до 1 октября 2025 года, до 18 часов по московскому времени. Подать заявку можно на сайте конкурса. Там же размещены правила его проведения.



Международный молодёжный конкурс социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции!» проводят Межгосударственный совет по противодействию коррупции. Организатором выступает Генпрокуратура России.

«Цель проекта – привлечь внимание подрастающего поколения к проблемам коррупции, поощрение и поддержка творческих инициатив детей и молодёжи, укрепления практики взаимодействия общества с органами власти в борьбе с коррупцией», – отметили организаторы.