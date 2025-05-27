Учащихся приглашают на Международный конкурс «Вместе против коррупции!»
Российские школьники и студенты могут стать участниками Международного молодёжного конкурса социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции!». Об этом сообщили его организаторы.
Приём заявок продлится до 1 октября 2025 года, до 18 часов по московскому времени. Подать заявку можно на сайте конкурса. Там же размещены правила его проведения.
Международный молодёжный конкурс социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции!» проводят Межгосударственный совет по противодействию коррупции. Организатором выступает Генпрокуратура России.
«Цель проекта – привлечь внимание подрастающего поколения к проблемам коррупции, поощрение и поддержка творческих инициатив детей и молодёжи, укрепления практики взаимодействия общества с органами власти в борьбе с коррупцией», – отметили организаторы.В качестве конкурсных работ принимаются антикоррупционные плакаты, рисунки и видеоролики. Они должны содержать авторское название, пояснительный текст или смонтированные субтитры на русском и по возможности – на английском языках.
Победителей и призёров определят в трёх возрастных категориях: от 10 до 15, от 16 до 20 лет и от 21 года до 25 лет.
Полуфинал конкурса будет проходить до 25 октября 2025 года; финал – с 25 октября по 25 ноября.
Подведение итогов конкурса приурочат к Международному дню борьбы с коррупцией, который ежегодно отмечают 9 декабря.
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