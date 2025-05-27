Жителей Подмосковья приглашают стать волонтёрами «Интервидения»

Фото: сайт Добро.рф
Открыт приём заявок на волонтёрское участие в организации и проведении Международного музыкального конкурса «Интервидение», который будет проходить 20 сентября на площадке «Live Арена» Сколкове. Об этом сообщает пресс-служба министерства информационных и социальных коммуникаций.
«Для нас особенно важно и приятно, что событие такого масштаба и значения, как «Интервидение», пройдёт в Подмосковье. (...) Одна из ответственных задач сейчас – формирование волонтерского корпуса», — цитируются в сообщении слова губернатора Московской области Андрея Воробьёва.Подать заявку на работу волонтёром на конкурсе может любой желающий житель Москвы и Подмосковья старше лет, имеющий волонтёрский опыт на крупных проектах. Кроме того, на некоторых направлениях работ потребуется знание одного или нескольких иностранных языков.
Заявки принимаются на портале Добро.рф. После отбора будущих волонтёров ждёт курс обучения. Всех волонтёров обеспечат фирменной экипировкой, питанием во время смен и подарят сувениры. После мероприятия участники получат верифицированные волонтерские часы на платформе Добро.рф, а также благодарственные письма.
Ранее сообщалось, что в Московской области действует комплекс мер по поддержке волонтёрской деятельности. Он включает в себя страхование жизни и здоровья на время проведения мероприятий, выплату грантов, организационную, консультационную, методическую и информационную поддержку. Подробнее об этом — по ссылке.
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