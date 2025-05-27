Регистрация на Всероссийский конкурс «Знание.Лектор» открыта до 15 июля

Фото: пресс-служба Минобразования МО
Жители Подмосковья могут принять участие во Всероссийском конкурсе «Знание.Лектор». Регистрация открыта до 15 июля, сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.
«Начинающие и профессиональные лекторы со всей страны будут соревноваться в мастерстве публичных выступлений. Участвовать в конкурсе могут граждане в возрасте от 14 лет. Для них предусмотрены основные и специальные номинации, в том числе «Сохранение памяти о Великой Победе» и «Поддержка СВО», приуроченные к Году защитника Отечества», – отметили в ведомстве.Участники получат возможность стать частью команды лекторов Российского общества «Знание» и выступать на просветительских мероприятиях
В пресс-службе добавили, что для обучающихся в возрасте от 14 до 17 лет предусмотрена номинация «Юный лектор». Они могут подать заявку до 15 июня.
Фото: пресс-служба Минобразования МО
Конкурс включает образовательную программу и несколько отборочных этапов. По итогам отбора 100 участников смогут отправиться на профильную смену «Знание.Лектор» в Международный детский центр «Артек».
Финал конкурса запланирован на ноябрь 2025 года. Он пройдёт в Москве.
Подробнее узнать о конкурсе можно на сайте.
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