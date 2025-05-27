Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Подмосковье/ Регистрация на Всероссийский конкурс «Знание.Лектор» открыта до 15 июля

Регистрация на Всероссийский конкурс «Знание.Лектор» открыта до 15 июля

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Оригинал
Жители Подмосковья могут принять участие во Всероссийском конкурсе «Знание.Лектор». Регистрация открыта до 15 июля, сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.
«Начинающие и профессиональные лекторы со всей страны будут соревноваться в мастерстве публичных выступлений. Участвовать в конкурсе могут граждане в возрасте от 14 лет. Для них предусмотрены основные и специальные номинации, в том числе «Сохранение памяти о Великой Победе» и «Поддержка СВО», приуроченные к Году защитника Отечества», – отметили в ведомстве.
Участники получат возможность стать частью команды лекторов Российского общества «Знание» и выступать на просветительских мероприятиях

В пресс-службе добавили, что для обучающихся в возрасте от 14 до 17 лет предусмотрена номинация «Юный лектор». Они могут подать заявку до 15 июня.

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Конкурс включает образовательную программу и несколько отборочных этапов. По итогам отбора 100 участников смогут отправиться на профильную смену «Знание.Лектор» в Международный детский центр «Артек».

Финал конкурса запланирован на ноябрь 2025 года. Он пройдёт в Москве.

Подробнее узнать о конкурсе можно на сайте.

Читайте также:

Колледжи Подмосковья завоевали четыре награды чемпионата Profskills Belarus

ЕГЭ по математике сдали порядка 35 тыс. выпускников Московской области

Участниками подмосковной Олимпиады по авиамоделированию стали 30 школьников
#подмосковье
#московская область
#образование
#обучение
#лекция
#конкурс
#общество знание
#минобразования мо
Более чем на 50 участках подмосковных дорог устанавливают знаки «Дикие животные»
27 мая 2025, 21:04

Фото: пресс-служба Минтранса МО

На 54 участках региональных дорог Московской области до конца года установят новые дорожные знаки «Дикие животные». Это делается для предупреждения ДТП с участием представителей дикой фауны, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.
«Работы по обустройству 54 комплектов знаков, предупреждающих о возможном появлении диких животных, стартовали в начале мая. Знаки уже установили на пяти дорогах в Серебряных Прудах, Пушкинском и Талдомском округах. Это часть работы по обеспечению безопасности на дорогах региона, которая проводится регулярно, чтобы снизить число аварий и сохранить жизни водителей и животных», – рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.
Предупреждающие знаки появятся на дорогах, проходящих через лесные массивы. Как напомнили в ведомстве, при проезде знака «Дикие животные» водителям нужно быть внимательнее и неукоснительно соблюдать скоростной режим.

Если у дороги появилось животное, следует снизить скорость и плавно остановиться. Звуковой сигнал лучше не использовать. Необходимо подождать и дать животному уйти. Включённая аварийная сигнализация поможет привлечь внимание других водителей и минимизировать вероятность ДТП.

Читайте также:

На дорогах Подмосковья с начала года погибли более 90 диких копытных животных

В подмосковном Комлесхозе объяснили, почему лоси выходят в города и на дороги

Умер сбитый на трассе в Подмосковье лосёнок Илюша
#подмосковье
#московская область
#транспорт
#минтранс мо
#животные
#лось
#дороги
#знаки
#марат сибатулин
#министр
#природа
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье с 1 июня изменится стоимость проезда в общественном транспорте
27 мая 2025, 20:39

Фото: пресс-служба Минтранса МО

С 1 июня изменится стоимость проезда в автомобильном, городском наземном электрическом и пригородном железнодорожном транспорте Подмосковья. Об этом рассказали в пресс-службе Комитета по ценам и тарифам Московской области.
«Изменение тарифов обусловлено необходимостью обеспечить содержание, ремонт и техобслуживание парка автобусов и поездов в условиях растущих расходов перевозчиков на топливо, электричество, запчасти и другие материалы. Также новые тарифы позволят продолжить развитие инфраструктуры, обновлять подвижной состав для повышения качества перевозок», – пояснили в пресс-службе.
Фото: пресс-служба Комитета по ценам и тарифам МО

Новую стоимость проезда в общественном транспорте Подмосковье можно узнать на сайте комитета.

Читайте также:

Пассажирам подмосковных автобусов начали раздавать питьевую воду

С 1 июня изменятся тарифы на проезд в пригородных поездах Москвы и Подмосковья

В Химках завершили ремонт асфальта на улице Гоголя
#подмосковье
#московская область
#проезд
#транспорт
#минтранс мо
#цена
#тарифы
#мдти мо
#общественный транспорт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковная Система-112 за 10 лет работы приняла 100 млн обращений
27 мая 2025, 20:22

Фото: пресс-служба Системы-112 МО

Операторы Системы-112 Московской области за 10 лет приняли и обработали более 100 млн вызовов. 1 июня система отмечает юбилей, сообщили в пресс-службе Центра по приёму и обработке вызовов РЦОВ 112.
«Система-112 Подмосковья – одна из самых масштабных в стране. Около 4 тыс. специалистов круглосуточно принимают обращения и организуют экстренное реагирование на происшествия. За эти годы система стала надёжной опорой для жителей и гостей Подмосковья в экстренных ситуациях», – отметили в пресс-службе.
Там также рассказали, куда чаще всего обращаются жители и гости региона. Лидирует служба скорой помощи – медикам адресовали более 26 млн вызовов. Полиция и ГИБДД занимают второе место с 9 млн обращений. В пожарною охрану за 10 лет работы системы направили около 1 млн вызовов.

Система-112 Подмосковья доступна для каждого. Обратиться за помощью можно по телефону 112 даже при отсутствии средств на счёте, а также через мобильное приложение 112 МО, СМС-сообщением, через систему «ЭРА-ГЛОНАСС» и чат-бот в Telegram.

Читайте также:

Жителей Московской области предупредили об опасности тополиного пуха

В Подмосковье спасли птенца из вентиляционной шахты жилого дома

Подмосковные спасатели помогли девушке, сбитой грузовиком в Ступине
#подмосковье
#московская область
#происшествие
#112
#безопасность
#юбилей
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Жуковском появится новый станкостроительный завод
27 мая 2025, 19:57

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

В подмосковном Жуковском возведут станкостроительный завод. Соглашение о реализации проекта в Подмосковье подписали компания «СтанкоМашСтрой» и Корпорация развития Московской области, сообщили в пресс-службе Мининвеста региона.
КРМО является управляющей компанией государственного индустриального парка «Жуковский». Предприятие планируют разместить на его территории.
«Компания запустит в Подмосковье высокотехнологичное предприятие по производству станков разных моделей. Ежегодные налоговые поступления после старта работы комплекса превысят 1,3 млрд рублей. В новом комплексе создадут около 1 тыс. рабочих мест», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Завершить строительство и ввести весь комплекс в эксплуатацию компания рассчитывает в IV квартале 2032 года. Предприятие площадью 95 тыс. кв. м. возведут на земельном участке в 16 га.
«Завод в Подмосковье будет оснащён современным оборудованием отечественного производства. Предполагаемая мощность будущего предприятия – от 500 до 1 тыс. единиц в год. На строительство потребуется 2-2,5 года», – поделился планами гендиректор компании «СтанкоМашСтрой» Олег Кочетков.
Производством станков компания занимается с 2006 года. Сегодня высокотехнологичные станки предприятия включены в перечень Минпромторга России как промышленная продукция, произведенная на территории страны.

На новом предприятии в государственном индустриальном парке «Жуковский» компания «СтанкоМашСтрой» планирует запустить производство фрезерных и токарных станков, в том числе с числовым программным управлением, фрезерных и токарных обрабатывающих центров, другой высокотехнологичной продукции.

Индустриальный парк «Жуковский» создан в новом формате «Всё включено». Резидентам предоставляются промышленные площадки под ключ с удобной логистикой и готовой инфраструктурой – дорогами, газом и электричеством. Резидентам также доступны онлайн-сервисы и меры поддержки в электронном виде на Инвестиционном портале Московской области.

Читайте также:

Подмосковная компания выпустила систему БАДов для планирования беременности

В Коломне построили первый в России речной плавучий госпиталь

Китайским предпринимателям рассказали об инвестиционном потенциале Подмосковья
#подмосковье
#московская область
#инвестиции
#экономика
#экономика и инвестиции в подмосковье
#завод
#промышленность
#жуковский
#мининвест мо
#екатерина зиновьева
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Пассажирам подмосковных автобусов начали раздавать питьевую воду
27 мая 2025, 19:41

Фото: пресс-служба Минтранса МО

Пассажирам Мострансавто для повышения комфорта проезда в жару бесплатно раздают питьевую воду. Об этом рассказали в пресс-службе Минтранса Подмосковья.
«Получить воду можно на автобусных остановках, автостанциях и вокзалах, а также в самих автобусах. Все мобильные пункты организованы так, чтобы не препятствовать входу и выходу пассажиров из общественного транспорта. Получить бутылку воды все желающие смогут до окончания жаркой погоды», – рассказали в пресс-службе.
В министерстве призвали жителей и гостей региона в жаркие дни особенно бережно относиться к своему здоровью. Следует носить свободную одежду светлых тонов, избегать прямых солнечных лучей и пить как можно больше воды.

Читайте также:

С 1 июня изменятся тарифы на проезд в пригородных поездах Москвы и Подмосковья

В Химках завершили ремонт асфальта на улице Гоголя

В восьми округах Московской области починили дорожные ограждения
#подмосковье
#московская область
#транспорт
#минтранс мо
#мдти мо
#проезд
#вода
#жара
#погода
Следите за нашими новостями
в удобном формате