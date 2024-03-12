Участки миллиардеров в Барвихе вернут государству, заявили в Генпрокуратуре РФ

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На их месте вновь появится парк для клиники-санатория, который был изъят нечестным путём. По данным прокуратуры, в 2001 году компания ООО «Кантри-про» присвоила себе 99 федеральных гектаров, а затем распродала её бизнесменам. В 2009 году фирма была ликвидирована, но территории санаторию так и не вернули.
Однако такие аргументы не были приняты Генпрокуратурой, заместитель которой обратился в столичный суд с требованием изъять 99 гектаров и вернуть их государству. Согласно документам, стоимость каждого дома на этих территориях варьируется в районе 1-1,5 миллиардов рублей.
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