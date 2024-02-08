Миллиардер из списка Forbes Василий Анисимов отказался от российского гражданства

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
Бывший владелец российской девелоперской компании Coalco International Василий Анисимов отказался от российского гражданства ещё в 2022 году, об этом пишет Forbes со ссылкой на документы, предоставленные самим Анисимовым.
Как рассказали в издании миллиардер вышел из российского гражданства ещё в сентябре 2022 года, и с тех пор попадает в Россию только по бизнес-визе. Помимо этого, сам Анисимов утверждает, что у него не осталось никаких активов на территории РФ.
В настоящий момент состояние бизнесмена оценивается в 1,6 миллиарда долларов. У него есть активы в ОАЭ, Казахстане, странах Африки, а также в Хорватии, гражданином которой он стал в декабре 2022 года.
К тому же, ещё в 1990 году миллиардер получил гражданство Доминиканской Республики.
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В настоящий момент состояние бизнесмена оценивается в 1,6 миллиарда долларов. У него есть активы в ОАЭ, Казахстане, странах Африки, а также в Хорватии, гражданином которой он стал в декабре 2022 года.
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Евгения Парфентьева