Участник СВО раскритиковал идею Госдумы о запрете майонеза в шаурме

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Участник спецоперации из Бурятии Александр Васильев резко отрицательно отнёсся к инициативе депутата Государственной думы РФ Виталия Милонова о принятии закона о запрете майонеза в шаурме. «Шаурма зачесалась», — так отреагировал боец.
Участник боевых действий напомнил, что страна ведёт СВО, экономика испытывает беспрецедентное санкционное давление, нарастают проблемы, связанные с нежелательной миграцией. Казалось бы, законотворцам есть чем заняться.
По его мнению, которое разделяют его боевые товарищи, сейчас не время для сомнительных фейковых инициатив, направленных исключительно на поддержание личной популярности. Возможно, отчасти саркастическое отношение к депутатам возникает из-за появления подобных либо безграмотных, либо бессмысленных, либо откровенно идиотских инициатив, задаётся вопросом Васильев. Поневоле встаёт вопрос об эффективности работы Госдумы, который и так приобрёл остроту после непродуктивной реакции спикера ГД Володина на резкие слова Бастрыкина, написал боец в своём телеграм-канале «Мысли вслух».
Бывший советник главы Бурятии Александр Васильев ушёл добровольцем на СВО в возрасте 58 лет осенью 2022 года, в самый тяжёлый момент спецоперации, когда украинские националисты предприняли наступательные действия. С тех пор он находится на переднем крае, участвовал в штурме Соледара, получил ранение под Белогоровкой. Также он ведёт ставший популярным телеграм-канал «Мысли вслух», где рассказывает о тяжёлых буднях бойцов и обсуждает актуальные проблемы общественной жизни.
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«А думцам то ЕГЭ спать не даёт, то им дизайн паспорта вдруг обновить потребовалось, то стринги запретить понадобилось, то у них шаурма зачесалась», — высказался Васильев.
По его мнению, которое разделяют его боевые товарищи, сейчас не время для сомнительных фейковых инициатив, направленных исключительно на поддержание личной популярности. Возможно, отчасти саркастическое отношение к депутатам возникает из-за появления подобных либо безграмотных, либо бессмысленных, либо откровенно идиотских инициатив, задаётся вопросом Васильев. Поневоле встаёт вопрос об эффективности работы Госдумы, который и так приобрёл остроту после непродуктивной реакции спикера ГД Володина на резкие слова Бастрыкина, написал боец в своём телеграм-канале «Мысли вслух».
Бывший советник главы Бурятии Александр Васильев ушёл добровольцем на СВО в возрасте 58 лет осенью 2022 года, в самый тяжёлый момент спецоперации, когда украинские националисты предприняли наступательные действия. С тех пор он находится на переднем крае, участвовал в штурме Соледара, получил ранение под Белогоровкой. Также он ведёт ставший популярным телеграм-канал «Мысли вслух», где рассказывает о тяжёлых буднях бойцов и обсуждает актуальные проблемы общественной жизни.
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Александр Бойцов