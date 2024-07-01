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Участник СВО раскритиковал идею Госдумы о запрете майонеза в шаурме

01 июля 2024, 13:36
Фото: istockphoto/vitalssss

Фото: istockphoto/vitalssss

Участник спецоперации из Бурятии Александр Васильев резко отрицательно отнёсся к инициативе депутата Государственной думы РФ Виталия Милонова о принятии закона о запрете майонеза в шаурме. «Шаурма зачесалась», — так отреагировал боец.
Участник боевых действий напомнил, что страна ведёт СВО, экономика испытывает беспрецедентное санкционное давление, нарастают проблемы, связанные с нежелательной миграцией. Казалось бы, законотворцам есть чем заняться.

«А думцам то ЕГЭ спать не даёт, то им дизайн паспорта вдруг обновить потребовалось, то стринги запретить понадобилось, то у них шаурма зачесалась», — высказался Васильев.



По его мнению, которое разделяют его боевые товарищи, сейчас не время для сомнительных фейковых инициатив, направленных исключительно на поддержание личной популярности. Возможно, отчасти саркастическое отношение к депутатам возникает из-за появления подобных либо безграмотных, либо бессмысленных, либо откровенно идиотских инициатив, задаётся вопросом Васильев. Поневоле встаёт вопрос об эффективности работы Госдумы, который и так приобрёл остроту после непродуктивной реакции спикера ГД Володина на резкие слова Бастрыкина, написал боец в своём телеграм-канале «Мысли вслух».

Бывший советник главы Бурятии Александр Васильев ушёл добровольцем на СВО в возрасте 58 лет осенью 2022 года, в самый тяжёлый момент спецоперации, когда украинские националисты предприняли наступательные действия. С тех пор он находится на переднем крае, участвовал в штурме Соледара, получил ранение под Белогоровкой. Также он ведёт ставший популярным телеграм-канал «Мысли вслух», где рассказывает о тяжёлых буднях бойцов и обсуждает актуальные проблемы общественной жизни.

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Первокурсница из Подмосковья победила на всероссийском студенческом конкурсе
01 июля 2024, 13:49

Фото: пресс-служба проекта «Твой Ход»

Студентка коломенского Государственного социально-гуманитарного университета Виктория Арутюнян вошла в число победителей первого модуля конкурсного трека «ПервопроХодец» Всероссийского студенческого проекта «Твой Ход», сообщает пресс-служба проекта.
«В первом модуле трека приняли участие около 20 тысяч человек, до этапа защиты образа студента России дошли 384 конкурсанта. Победителями стали 200 представителей 108 вузов и 46 регионов. Награждение состоялось в 29 июня в Москве», — отмечается в сообщении.
В рамках трека «ПервопроХодец» ребята познакомились с организацией молодёжной политики России, получили возможность провести мероприятия в своих вузах, проявить гражданскую позицию и лидерские качества.

«Принять участие в треке «ПервопроХодец» меня пригласили друзья. Мне показалось это интересным: я не была знакома с молодёжной политикой, но очень хотела узнать, как сделать студенческое сообщество комфортнее», — поделилась подмосковная победительница Виктория Арутюнян.
Отмечается, что в настоящее время стартовал приём заявок на новый модуль конкурсного трека «ПервопроХодец», он продлится до конца сентября. Заявки подаются онлайн на портале проекта «Твой Ход».

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#московская область
#подмосковье
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ЛДПР предложила ввести скидку на санатории для военнослужащих
01 июля 2024, 13:46

Фото: iStock/Pavel Sipachev

Депутаты ЛДПР выступили с инициативой ввести скидки на оплату путёвок в санатории военнослужащим, которые были уволены в связи с травмой и срок службы которых составляет менее 20 лет.
«Значительная скидка 75% на санаторно-курортное лечение для военнослужащих, уволенных со службы по ранению менее чем с 20-летней выслугой, поможет бойцам ежегодно поправлять здоровье и жить полной жизнью», — объяснил в беседе с RT председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.

До этого россиянам напомнили, что с сегодняшнего дня, 1 июля, в России вступил в силу закон об отмене комиссии при оплате жилищно-коммунальных услуг для льготных категорий граждан. Как уточняет АГН «Москва», теперь банкам, кредитным организациям, платёжным агентам запрещено взимать комиссионное вознаграждение за перечисление платы за жилое помещение и коммунальные услуги, пеней за несвоевременное или неполное внесение платы с физлиц, нуждающихся в соцподдержке.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о ежемесячной компенсационной выплате военнослужащим, которые проходят службу по контракту в зоне СВО.

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#лдпр
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Подарки к юбилею получили более 26 тыс. долгожителей из Подмосковья
01 июля 2024, 13:23

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Свыше 26 тысяч жителей Московской области старше 80 лет получили к юбилею подарки от губернатора региона с начала 2024 года, сообщает пресс-служба подмосковного министерства социального развития.
«С начала года уже более 26 тысяч долгожителей региона отпраздновали свой юбилей и получили в подарок поздравления и настоящий жостовский поднос, расписанный мастерами вручную», — говорится в сообщении.
Отмечается, что более 100 человек из 26 тысяч долгожителей отметили столетний юбилей. Они получили помимо подарка выплату в размере пяти тысяч рублей.

Подарок по согласованию с юбиляром вручается в день рождения или в любую другую удобную дату. Жители Подмосковья, которым исполнилось больше 90 лет, получают также шуйский плед и шерстяной павловопосадский платок.

Тем юбилярам, которые давно живут в Московской области, подарки вручаются проактивно, а тем, кто переехал в Подмосковье недавно, следует подать заявку на региональном портале госуслуг.

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#московская область
#подмосковье
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В аэропорту Алании произошла массовая задержка рейсов
01 июля 2024, 13:07

Фото: istockphoto /Chalabala

В аэропорту Антальи массово задерживают рейсы за рубеж, в том числе в Россию.
Специалисты отмечают, что аэропорт не справляется с возросшей нагрузкой в туристический сезон.

По информации с электронных табло, рейс в Сочи прибудет с опозданием на 3,5 часа, а в Домодедово — почти на 5 часов, сообщили в РБК.

«Ещё до начала туристического сезона международный терминал аэропорта Антальи уже испытывал трудности с обработкой пассажиропотока. Самолёты вынуждены часами ожидать своей очереди на взлётной полосе и в воздухе. И это касается не только рейсов в Россию», — отметила исполнительный директор Ассоциации туроператоров Майя Ломидзе.

Ранее, 29 июня аэропорт Антальи обслужил 1 146 рейсов, из них более тысячи — международные. Пассажиропоток составил более 209 тыс. человек, что стало рекордом.

В настоящий момент диспетчеры прилагают дополнительные усилия, чтобы избежать задержек.

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В Кузбассе задержали подростка за участие в экстремистской организации
01 июля 2024, 12:39

Фото: istockphoto/Dzurag

В Кемеровской области задержали подростка за участие в деятельности террористической организации. Он вступил в ряды украинского военизированного объединения «Легион Свободы России»*.
Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следственного управления СК России. Как установили следователи, он собирал и передавал кураторам из украинских спецслужб сведения о стратегически важных промышленных объектах, находящихся в Кемеровской области. Подростка задержали, суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации). Максимальная санкция, предусмотренная этой статьёй, может составлять до 20 лет лишения свободы и штраф в размере 500 тысяч рублей.

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#ск
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#кемерово
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«Удушающая жара»: Синоптик Шувалов рассказал, когда в московском регионе станет прохладнее
Синоптик Шувалов: прохладнее в московском регионе станет к концу недели
01 июля 2024, 12:36

Фото: iStock/kieferpix

В Московском регионе настоящее знойное лето. Градусы термометров плавятся от жары, а жители спасаются прохладительными напитками и мороженым.
В беседе с «Радио 1» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, какая погода ждёт жителей столичного региона в ближайшую неделю.

«Минимум 100 часов удушающей жары еще 4 дня. И только в самом конце недели, в пятницу, во второй половине дня придут грозовые дожди, которые немного расслабят жару. В выходные будет полегче. А пока набираемся терпения, запасаемся водой, головными уборами, солнцезащитными зонтиками и готовимся к 33-35 градусам в дневные часы и к 20-25 ночью. Есть небольшая вероятность дождя в среду, но это вряд ли», — поделился синоптик.

Синоптик отметил, что на природе жара переносится легче.

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«По колено в воде»: Депутат Бурматов о доме семьи участника СВО
Депутат Бурматов рассказал о жизни семьи участника СВО в аварийном доме
01 июля 2024, 12:06

Фото: istockphoto / gorodenkoff

Депутат Государственной Думы РФ Владимир Бурманов поделился в своем телеграмм-канале, что в Челябинске семья участника СВО живет по колено в воде в обесточенном доме.
Депутат предложил в Челябинской области переименовать «День ветеранов боевых действий» в «День ветеранов боевых действий с чиновниками». По его словам, это связано с тем, как местные власти относятся к семьям военнослужащих и участников СВО.

Один из примеров такого отношения – история женщины, которая в четвертый раз обращается за помощью.

«Ее мобилизованный супруг находится на передовой. Она рассказывала о разных проблемах: то его ошибочно записали в «самовольно оставившие часть», то оставили без выплат, то без статуса ветерана боевых действий. В Челябинской области никто не попытался ей помочь. В итоге мы решили все проблемы этой семьи. Теперь женщина снова обращается к нам. Они с дочерью живут в обесточенном доме в Челябинске, который находится в аварийном состоянии. Региональные власти не обращают на это внимания», — написал депутат в своём телеграм-канале.

Также Бурманов добавил, что этой ситуацией должны заняться прокуратура и следственный комитет.

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В Подмосковье оптимизировали движение на трёх перекрёстках
01 июля 2024, 11:53

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Режим работы светофоров на трёх перекрёстках в Лобне, Королёве и Балашихе оптимизировали специалисты Центра безопасности дорожного движения Московской области на минувшей неделе в рамках борьбы с уличными заторами, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
«В Королёве был изменён график переключения светофора на пересечении Болшевского шоссе с Садовой улицей и добавлен ещё один пешеходный переход через шоссе. А в Балашихе добавили поворот на Носовихинское шоссе с шоссе Ильича», — говорится в сообщении.
Кроме того, в Лобне было увеличено время выезда на улицу Горки Киовские с Краснополянского шоссе.

Работы по оптимизации светофорного регулирования в Московской области продолжаются, они направлены на увеличение пропускной способности дорог и сокращение пробок.

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#балашиха
#королёв
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«Новолуние в Раке»: Гороскоп для всех знаков зодиака с 1 по 7 июля
01 июля 2024, 11:51

Фото: iStock/Perseomed

В деловой сфере поможет общительность и живость. В любви наступает счастливый период, в романтических связях ждёт успех. Для укрепления здоровья благоприятно проявлять чувство юмора и поддерживать позитивный настрой.
Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» дала особые рекомендации для знаков зодиака в период с 1 по 7 июля.

Особые рекомендации для каждого знака зодиака


Овен ощутит прилив нежности и страсти. Хорошее время для авантюр чувственного характера.

Тельцу полезно быть ответственным и ориентироваться на долговременное сотрудничество.

Близнецам надо быть серьёзнее и терпеливее. Хорошо всё планировать и не торопиться.

Рак станет счастливее. У него найдётся много поводов для радости, увеличится самооценка и улучшится самочувствие.

Лев нуждается в активном отдыхе и романтических чувствах. Ему необходимы позитивные ощущения.

Дева проявит ловкость в общении. Ей благоприятно провести время с близкими друзьями и с любимыми людьми.

Весам надо обратить внимание на духовную сторону жизни. Им полезно философствовать и размышлять.

У Скорпиона прекрасный период для установления нужных связей в деловой сфере и для интеллектуальной работы.

Стрельцу нужно исключить самокритику и не быть слишком требовательным к себе. Ему необходимо быть собранным, осторожным и сосредоточенным.

Козерогу поможет принципиальность и терпение. Он добьётся желаемого. На выходных ему надо полноценно отдохнуть и выспаться.

Водолей станет новатором и инициатором перемен. Неделя будет интенсивной и насыщенной на события.

Рыбы будут стремиться к самосовершенствованию и благородству в поступках. Их ждут новые перспективные знакомства.

Астролог отметила, что в конце недели (6 июля) состоится новолуние в Раке. Важно прислушиваться к себе и проявлять такт, сердечность. Повысится чувствительность и проницательность. Сны могут быть вещими.

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