Участник СВО раскритиковал идею Госдумы о запрете майонеза в шаурме

Режим работы светофоров на трёх перекрёстках в Лобне, Королёве и Балашихе оптимизировали специалисты Центра безопасности дорожного движения Московской области на минувшей неделе в рамках борьбы с уличными заторами, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

«В Королёве был изменён график переключения светофора на пересечении Болшевского шоссе с Садовой улицей и добавлен ещё один пешеходный переход через шоссе. А в Балашихе добавили поворот на Носовихинское шоссе с шоссе Ильича», — говорится в сообщении.

Кроме того, в Лобне было увеличено время выезда на улицу Горки Киовские с Краснополянского шоссе.Работы по оптимизации светофорного регулирования в Московской области продолжаются, они направлены на увеличение пропускной способности дорог и сокращение пробок.Расписание электричек Ленинградского направления изменится 1-2 июляНа шести подмосковных дорогах отремонтировали освещениеВ Подмосковье ликвидировали 10 незаконных примыканий к регдорогам