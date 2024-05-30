Милонов призвал запретить женщинам появляться на публике без нижнего белья

Фото: istockphoto/igorphoto
Депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил ввести законодательный запрет находиться на публике женщинам без нижнего белья. Он рассказал, что планирует разработать правила нахождения на улице.
На такую инициативу парламентария натолкнуло недовольство вызывающим внешним видом некоторых граждан. По его мнению, нескромная одежда может оскорблять чувства других людей на улице. Его слова приводятся в телеграм-канале «Кровавая барыня».
По его мнению, нахождение женщин в публичных местах без нижнего белья может не совпадать с нравственными и эстетическими предпочтениями общества. Именно поэтому в общественных местах следует одеваться прилично.
Читайте также:
Милонов призвал приравнять многодетных матерей к госслужащим
Милонов заявил, что продавцы на маркетплейсах пропагандируют сатанизм
«Женщин – к психологу или священнику»: Милонов о мерах в борьбе с разводами
«Лето, жара, и опять это голопузое жлобье с вываливающимися телесами, нависающими над трусами и плавками, шлепающее во вьетнамках по нашим городам», — эмоционально и нелицеприятно высказался Милонов.
По его мнению, нахождение женщин в публичных местах без нижнего белья может не совпадать с нравственными и эстетическими предпочтениями общества. Именно поэтому в общественных местах следует одеваться прилично.
Читайте также:
Милонов призвал приравнять многодетных матерей к госслужащим
Милонов заявил, что продавцы на маркетплейсах пропагандируют сатанизм
«Женщин – к психологу или священнику»: Милонов о мерах в борьбе с разводами
Александр Бойцов