Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил закидать боевиков ВСУ «резиновыми писюнами». С таким предложением парламентарий выступил в рамках беседы с «Говорит Москва». По мнению Милонова, таким образом можно избавиться от продукции магазинов для взрослых. В частности, Милонов предложил устроить этими «снарядами» бомбардировку.
«Надо взять весь товар из секс-шопов, погрузить на бомбардировщики и сбросить на войска ВСУ. Пусть им эти писюны резиновые по башке настучат», – сказал депутат.
Как ранее сообщали в минобороны России, бойцы группировки войск «Восток» ликвидировали диверсионно-разведывательную группу украинских радикалов при помощи артиллерии и беспилотников.
Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса для защиты мирного населения от геноцида со стороны киевского режима.
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