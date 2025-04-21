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Семьям с детьми снова начнут выдавать льготные автокредиты

«Ъ»: в программу льготного автокредитования вернут семьи с детьми
Фото: iStock/Halfpoint

Фото: iStock/Halfpoint

Минпромторг планирует вернуть семьи с детьми в программу льготного автокредитования. Об этом заявил министр промышленности и торговли Антон Алиханов, сообщает «Коммерсант».
Ранее категория была исключена в 2023 году для включения других групп, нуждавшихся в поддержке. Алиханов отметил, что учителя, врачи и семьи участников СВО уже активно воспользовались льготами, поэтому фокус смещается на поддержку семей с детьми.

«Те категории, которые у нас были раньше — учителя, врачи, участники СВО и члены их семей,— во многом насыщены, воспользовались мерами. Будем расширять на семейный автомобиль»,— пояснил он.
Программа предусматривает скидки до 20% (25% для Дальнего Востока) на российские бензиновые автомобили стоимостью до 2 млн рублей. Министр выразил уверенность, что расширение программы улучшит ситуацию на авторынке.

20 апреля сообщалось, что президент России Владимир Путин выделил по одному миллиону рублей каждому селу и школе Республики Южная Осетия в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

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Ушел из жизни петербургский журналист и писатель Аркадий Соснов
Петербургский журналист и писатель Аркадий Соснов скончался в возрасте 76 лет
20 апреля 2025, 23:28

Аркадий Соснов (Фото: кадр из «Место встречи – Невский, 70»)

Петербургский журналист, редактор и писатель Аркадий Соснов скончался 20 апреля на 77-м году жизни. Об этом сообщил Союз журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области на своем официальном сайте.
Соснов, родившийся 14 октября 1948 года, начал карьеру в журналистике в 1976 году после окончания Ленинградского технологического института по специальности «инженер-химик».

С 2008 года он занимал пост главного редактора журнала «Русский меценат» и был инициатором ежегодного праздника «День рождения Мецената» в Государственном Эрмитаже.

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Автор книг «Обретенная природа» и «Энергия Земли», лауреат премии Союза журналистов СССР и Рождественской премии СПбГУ «За гуманизм в журналистике», Соснов оставил значительный след в культурной жизни города.

«Искренние соболезнования семье и близким...», — написали в пресс-службе.
Дата и время прощания с Сосновым пока неизвестны.

Ранее стало известно, что прощание с директором группы «На-На» Виталием Фроликовым состоится 23 апреля в траурном зале Центральной клинической больницы Москвы. О смерти Фроликова сообщили 19 апреля, ему было 76 лет.

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Патриарх Кирилл рассказал экипажу МКС о своей детской мечте
Патриарх Кирилл рассказал космонавтам о давней мечте полететь в космос
20 апреля 2025, 22:56

Патриарх Кирилл (фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в праздник Пасхи рассказал экипажу МКС о своей детской мечте. Об этом пишет РИА Новости.
Традиционный пасхальный телемост патриарха с космонавтами, находящимися на МКС, состоялся из зала Высшего церковного совета в храме Христа Спасителя в Москве. Разговор был осуществлён по каналу видеосвязи Центра управления полётами и ВГТРК. Патриарх побеседовал с космонавтами Роскосмоса Сергеем Рыжиковым, Алексеем Зубрицким и Кириллом Песковым.

Патриарх Кирилл отметил, что полёты в космос являются героизмом, а в сознании большинства россиян космонавты предстают героями, которые выполняют очень важную для всей страны задачу.

«У меня даже когда-то мечта такая была – тоже в космос полететь. Я с кем-то из трезвомыслящих людей обсудил эту мечту, и они сказали: «Наверное, священники вашего поколения ещё не полетят», – поделился патриарх с космонавтами.
После экипаж МКС поздравил предстоятеля РПЦ и всех православных граждан России с Пасхой.

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#патриарх кирилл
#космонавты
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#космос
#пасха
#рпц
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«Война клоунов»: в Раде озвучили неожиданную причину санкций Зеленского против Куклачёва
Дубинский высказался о санкциях Зеленского против Куклачёва
20 апреля 2025, 21:42

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский ввёл санкционные ограничения в отношении дрессировщика Юрия Куклачёва, чтобы избавиться от конкурента. Об этом в своём Telegram-канале сообщил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.
Он подчеркнул, что такая мера была введена, судя по всему, в рамках «подковерной войны клоунов».

Напомним, что на днях Зеленский ввёл новые санкции против российских деятелей культуры и спорта. В их числе Ярослав Дронов, более известный под псевдонимом SHAMAN, Никита Джигурда, Гарик Сукачев, Юрий Куклачев, Александр Розенбаум и другие. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#владимир зеленский
#украина
#россия
#санкции
#культура
#цирк
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Умер последний в Херсонской области ветеран Великой Отечественной войны
20 апреля 2025, 21:02

Фото: iStock/Olga Chetvergova

Последний в Херсонской области ветеран Великой Отечественной войны скончался в возрасте 98 лет. Об этом сообщил глава региона Игорь Костюкевич в своём Telegram-канале.
Семён Чумаченко отправился на фронт в 1944 году, когда ему было 17 лет. В качестве сапёра-разведчика он дошёл до Берлина, а также принимал участие в освобождении Польши. Одним из самых ярких моментов его фронтовой биографии стал бой около реки Вислы, где под вражеским огнём он взял в плен важного боевика немецких войск.

Губернатор подчеркнул, что Чумаченко был единственным проживающим в Херсонской области ветераном-участником боевых действий Великой Отечественной войны.

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#губернатор
#ветеран
#херсонская область
#великая отечественная война
#смерть
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«Мы с ним общаемся»: Маргарита Симоньян рассказала о состоянии мужа
Симоньян: находящийся в коме Кеосаян реагирует на внешние воздействия
20 апреля 2025, 18:55

Маргарита Симоньян (Кадр из видео: Телеграм @margaritasimonyan)

Режиссер Тигран Кеосаян реагирует на внешние воздействия, голос, сжимает пальцы, а еще моргает. Главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала о состоянии мужа, пережившего клиническую смерть в программе «Судьба человека» на телеканале «Россия».
«Ему говоришь: «Солнышко, если ты меня слышишь, моргни». Он моргает. Я ему что-то говорю: «Пойдем домой, пойдем домой»», — откровенничала главред RT.

Симоньян отметила, что в ответ Кеосаян открывает рот, шевелится и протягивает руки.

«Представляешь, я каждый день к нему ухожу… не отвечает, но мы с ним общаемся. Я ему ножки поцелую, а он вот так вот пальчики на ногах сгибает», — поделилась супруга режиссера.

Еще Симоньян подчеркнула, что первый месяц после случившегося с Кеосаяном все время находилась в больнице с любимым и молилась. Маргарита уточнила, что специалисты не дают никаких прогнозов относительно состояния режиссера

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#специалисты
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