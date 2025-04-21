Семьям с детьми снова начнут выдавать льготные автокредиты

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Минпромторг планирует вернуть семьи с детьми в программу льготного автокредитования. Об этом заявил министр промышленности и торговли Антон Алиханов, сообщает «Коммерсант».
Ранее категория была исключена в 2023 году для включения других групп, нуждавшихся в поддержке. Алиханов отметил, что учителя, врачи и семьи участников СВО уже активно воспользовались льготами, поэтому фокус смещается на поддержку семей с детьми.
20 апреля сообщалось, что президент России Владимир Путин выделил по одному миллиону рублей каждому селу и школе Республики Южная Осетия в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
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«Те категории, которые у нас были раньше — учителя, врачи, участники СВО и члены их семей,— во многом насыщены, воспользовались мерами. Будем расширять на семейный автомобиль»,— пояснил он.Программа предусматривает скидки до 20% (25% для Дальнего Востока) на российские бензиновые автомобили стоимостью до 2 млн рублей. Министр выразил уверенность, что расширение программы улучшит ситуацию на авторынке.
20 апреля сообщалось, что президент России Владимир Путин выделил по одному миллиону рублей каждому селу и школе Республики Южная Осетия в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
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Мария Моисеева