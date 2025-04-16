Три поколения шатурян стали призёрами регионального конкурса трудовых династий

Фото: пресс-служба администрации м. о. Шатура
Семья из Шатуры заняла третье место в областном конкурсе «Лучшая трудовая династия». Гребневы отличились в номинации «Энергетика, жилищно-коммунальное хозяйство, строительство», сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа.
Уже три поколения мужчин в этой семье трудятся в Шатурской районной эксплуатационной службе филиала «Восток» АО «Мособлгаз». Начало династии положил в 1973 году Владимир Гребнев, который посвятил газовой сфере более 35 лет. Сейчас он на пенсии, а в Мособлгазе работают его сын и внук.
Внук Алексей работает в компании четыре года. Он слесарь пятого разряда, занимается эксплуатацией и ремонтом газового оборудования.
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«Мы заботимся о безопасности населения. Моё структурное подразделение входит в аварийную службу. Ходим по квартирам и частным домам, проверяем, чтобы не было никаких неисправностей, утечек. Работа ответственная, мне нравится», – поделился водитель автомобиля филиала «Восток» АО «Мособлгаз» Дмитрий Гребнев.Фото: пресс-служба администрации м. о. Шатура
Внук Алексей работает в компании четыре года. Он слесарь пятого разряда, занимается эксплуатацией и ремонтом газового оборудования.
«Выполняю техосмотр газового оборудования, чтобы газ бесперебойно поступал абонентам. Работа интересная, каждый день учишься чему-то новому», – рассказал слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования филиала АО «Мособлгаз «Восток» Алексей Гребнев.В этом году конкурс прошёл в Подмосковье в 12-й раз. Жюри наградило 18 семей. Династию Гребневых поздравили в ДК им. Косякова, где чествовали людей, которые внесли значимый вклад в развитие муниципалитета.
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Лора Луганская