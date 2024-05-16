Участники СВО из 46 регионов РФ начнут обучение по программе «Время героев»

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Для обучения на первом уровне президентской образовательной программы «Время героев» для участников и ветеранов СВО были отобраны первые 83 участника.
Об сообщили на заседании общественного совета программы. Они получат свои результаты вместе с другими участниками отбора 20 мая, а потом приступят к обучению.
Как рассказал руководитель блока оценочных мероприятий программы «Время героев» Павел Безручко, все участники отбора прошли комплексную оценку управленческого опыта, достижений и управленческого потенциала. Они заполняли анкету и проходили тестирование. По совокупности этих результатов каждому участнику рекомендован один из четырех уровней образовательной программы.
Так, уровни ранжируются от полученных во время оценки баллов и наличия наград.
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Как рассказал руководитель блока оценочных мероприятий программы «Время героев» Павел Безручко, все участники отбора прошли комплексную оценку управленческого опыта, достижений и управленческого потенциала. Они заполняли анкету и проходили тестирование. По совокупности этих результатов каждому участнику рекомендован один из четырех уровней образовательной программы.
Так, уровни ранжируются от полученных во время оценки баллов и наличия наград.
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Алёна Самарева