Россияне назвали наиболее подходящий для смены работы сезон

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Опроса «Зарплаты.ру» и «Консоль.Про» показал, что 72% работающих россиян считают наиболее подходящим временем для смены работы продолжительные майские праздники весной.
«Почти треть (32%) считают, что самый оптимальный период для карьерных изменений — осень, а 23% — лето», — приводит RT дополнение аналитиков.
Основными причинами решения сменить работу у россиян стали размер зарплат, обязанности и наличие корпоративных бонусов.
В исследовании приняли участие более 1,9 тыс. респондентов.
Другой опрос рекрутинговой компании показал, что 37% работодателей не подсчитывают себестоимость адаптации нового сотрудника, 19% не вкладываются финансово в адаптацию новичков. Как передают «Известия», среди остальных для 35% адаптация сотрудников стоит менее 100 тыс. рублей, для 8% – 100-500 тыс. рублей, для 3% – от 800 тыс. до 1 млн рублей. Уточняется, что в этом опросе приняли участие 1 080 респондентов.
Ранее опрос сервиса «Работа.ру» и компании «СберРешения» показывал, что 81% россиян изъявили желание работать дистанционно этим летом.
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