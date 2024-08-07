Ученые испугались критических изменений на Земле

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Повышение температуры на Земле вызовет серьезные климатические изменения на планете. Об этом заявила международная команда ученых в статье для журнала Nature Communications.
Отмечается, что разрушение хотя бы одной из природных систем по причине увеличения глобальной температуры приведет к переломному моменту в развитии климата и «эффекту домино». Ученые говорят о тропических лесах Амазонки, Атлантических течениях, а также ледниках Антарктики и Арктики.
По данным специалистов, риск возникновения переломного момента в этом столетии при сохранении нынешних климатических условий составит 45%. Уточняется, что если температура будет повышаться на 0,1°C после преодоления отметки в 1,5°C, то риск будет значительно увеличиваться.
Для недопущения негативного развития событий необходимо достичь и поддерживать нулевого уровень выбросов парниковых газов к 2100 году, заключили ученые.
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По данным специалистов, риск возникновения переломного момента в этом столетии при сохранении нынешних климатических условий составит 45%. Уточняется, что если температура будет повышаться на 0,1°C после преодоления отметки в 1,5°C, то риск будет значительно увеличиваться.
Для недопущения негативного развития событий необходимо достичь и поддерживать нулевого уровень выбросов парниковых газов к 2100 году, заключили ученые.
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Екатерина Коршунова