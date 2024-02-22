Байден назвал климатические изменения наиболее серьезной угрозой человечеству

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Президент США Джо Байден считает, что наиболее серьезной угрозой для выживания человечества является не ядерное оружие, а изменение климата. Об этом президент заявил в рамках предвыборного мероприятия в Калифорнии, передает ТАСС.
«Климат представляет собой последнюю экзистенциальную угрозу», – заявил Байден, слова которого цитируют журналисты пресс-пула Белого дома.
По словам американского лидера, несмотря на напряженные отношения с Российской Федераций и другими странами, Соединенные Штаты всегда должны быть обеспокоены ядерным конфликтом.
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Александр Климов