Российские учёные объяснили плюсы глобального потепления

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Многие российские учёные всё больше опровергают западных коллег в мнении о том, что глобальное потепление уничтожит всё живое на нашей планете.
Так, отечественные исследователи считают, что потепление позитивно повлияет на увеличение поголовья рыбы в Арктике, а климатолог Иван Алтунин считает, что потепление превратит заполярье в цветущий сад.
А учёные физического факультета Новосибирского государственного университета в сотрудничестве с коллегами из Института неорганической химии им. А.В. Николаева СО РАН разработали новую методику получения наночастиц из кремния и углерода для аккумуляторов техники.
Ранее учёные Всероссийского института животноводства им. Л.К. Эрнста сохранили горбатовскую породу коров, устойчивую к болезням.
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«При ожидаемом глобальном потеплении в большинстве районов России климат станет очень благоприятным, близким к субтропическому. Потепление за счёт повышения температуры будет происходить в основном зимой. Лето в России останется практически таким же. Наша Арктика превратится в цветущий сад. А сказка про парниковый эффект – не более чем детская страшилка», – заявил в беседе с argumenti.ru учёный.
А учёные физического факультета Новосибирского государственного университета в сотрудничестве с коллегами из Института неорганической химии им. А.В. Николаева СО РАН разработали новую методику получения наночастиц из кремния и углерода для аккумуляторов техники.
«Наше изобретение может применяться при производстве литийионных аккумуляторов, используемых для питания крупногабаритных электростанций, гибридных и электрических транспортных средств, систем бесперебойного электроснабжения, робототехники и автономных устройств, компьютеров и мобильных телефонов», — прокомментировал в беседе с RT сотрудник отдела прикладной физики физического факультета Новосибирского государственного университета Борис Ездин.
Ранее учёные Всероссийского института животноводства им. Л.К. Эрнста сохранили горбатовскую породу коров, устойчивую к болезням.
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Мелисса Тимофеева