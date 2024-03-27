Ученые провели анализ и нашли связь антидепрессантов с сексуальной дисфункцией

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Группа американских ученых-фармацевтов изучила взаимосвязь между приемом антидепрессантов и возникновением сексуальных расстройств у людей, которые ранее никогда с этим не сталкивались. Об этом сообщает Journal of Affective Disorders Reports.
Сообщается, что антидепрессанты изменяют баланс нейротрансмиттеров в мозге — химических веществ, участвующих в регулировании настроения и эмоций. Разные виды антидепрессантов могут вызывать побочные эффекты.
Одним из них является сексуальная дисфункция, что приводит к ухудшению качества жизни пациента и усугублению социальных проблем. В опросе приняли участие 900 человек, возраст которых составлял от 18 до 64 лет. Каждый из них имеет депрессивное расстройство.
Отмечается, что 56% респондентов заявили, что не испытывали сексуальных проблем до установления диагноза. При этом 19% из них сообщили о возникновении сексуальных проблем после начала лечения.
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Одним из них является сексуальная дисфункция, что приводит к ухудшению качества жизни пациента и усугублению социальных проблем. В опросе приняли участие 900 человек, возраст которых составлял от 18 до 64 лет. Каждый из них имеет депрессивное расстройство.
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Екатерина Коршунова