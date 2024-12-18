Ученые забили тревогу из-за скорой катастрофы в Британии

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Более 6 млн объектов недвижимости в Англии могут уйти под воду к 2050 году из-за угрозы наводнений. Об этом говорится в докладе Агентства по охране окружающей среды (ЕА).
Уточняется, что около 6,3 млн домов и предприятий в Англии находятся в районах, которые подвержены риску затопления из одного или нескольких источников: реки, моря, поверхностные воды. Из-за изменения климата к 2050 году их число может возрасти до 8 млн.
Согласно информации источника, более серьезные наводнения могут привести к тяжелым экономическим последствиям для государства. Ученые напомнили, что ущерб от наводнений в Англии и Уэльсе в период с 2016 по 2019 годы составил от 504 до 924 млн фунтов стерлингов.
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Екатерина Коршунова