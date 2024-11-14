На Сицилии началось наводнение из-за ливней

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На юге Италии, на Сицилии, произошло сильное наводнение из-за мощных ливней, информирует итальянский сайт метеоданных Ilmeteo.
Во вторник 12 ноября интенсивные дожди проходили на восточном побережье Сицилии. За семь часов выпало 500 миллиметров осадков — полтысячи литров на один квадратный метр земли. Вследствие этого реки вышли из берегов, вода затопила улицы города и дома. Власти объявили оранжевый уровень погодной опасности. Города Джиарре и Рипосто оказались в эпицентре разрушений.
Некоторые владельцы машин остались заперты в автомобилях из-за прибывавшей воды, спасателям пришлось вызволять водителей. В Ачи-Сант-Антонио посетители супермаркета были заблокированы внутри подтопленного здания. В Альтарелло жильцы с инвалидностью застряли на первом этаже дома, для их спасения использовали пожарную машину-амфибию.
В настоящий момент угроза миновала — буря переместилась в открытое море.
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Некоторые владельцы машин остались заперты в автомобилях из-за прибывавшей воды, спасателям пришлось вызволять водителей. В Ачи-Сант-Антонио посетители супермаркета были заблокированы внутри подтопленного здания. В Альтарелло жильцы с инвалидностью застряли на первом этаже дома, для их спасения использовали пожарную машину-амфибию.
В настоящий момент угроза миновала — буря переместилась в открытое море.
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Ольга Енгалычева