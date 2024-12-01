В Петербурге закрыли дамбу из-за угрозы подъема уровня воды в устье Невы

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Шлюзы Комплекса защитных сооружений (КЗС) Санкт-Петербурга были закрыты 30 ноября из-за угрозы повышения уровня воды в устье Невы. Об этом сообщила Дирекция КЗС своем Telegram-канале.
По данным дирекции, штормовое предупреждение было объявлено в восточной части Финского залива с 21:00 до полуночи. Ожидается, что юго-западный ветер усилится до 17-22 метров в секунду, а прогнозируемая высота волн достигнет 1,8-2,3 метра.
Время работы КЗС объявят после получения деталей прогнозов гидрологической обстановки.
В прошлом году власти Санкт-Петербурга смогли предотвратить особо опасное наводнение, закрыв дамбы. Ожидалось, что уровень воды достигнет 160 сантиметров.
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Время работы КЗС объявят после получения деталей прогнозов гидрологической обстановки.
В прошлом году власти Санкт-Петербурга смогли предотвратить особо опасное наводнение, закрыв дамбы. Ожидалось, что уровень воды достигнет 160 сантиметров.
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Александр Климов