Врачи детской поликлиники в Кашире отметили праздник с особыми поздравлениями

Фото: администрация городского округа Кашира
В детской поликлинике Каширской больницы тепло и трогательно поздравили врачей в День педиатра.
Маленькие пациенты поблагодарили врачей. Они оставили в праздничном почтовом ящике свои поздравительные открытки, рисунки и пожелания.
Для детей поход к доктору – это стресс и волнение, но поздравления от детей утверждают обратное. Отзывы и пожелания пациентов, их родителей, детские рисунки подтвердили профессионализм и чуткость врачей.
Всемирный день педиатра отметили в Каширской больнице и вновь напомнили, что медицина – это не только наука и искусство лечения, но и умение быть рядом, слышать и понимать маленьких пациентов.
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«Для врачей нет ничего более ценного, чем видеть результаты нашей работы в улыбках и здоровье наших пациентов. Получать от них искренние и теплые слова благодарности – это для нас настоящее волшебство, источник вдохновения и силы», - отметила заведующая детской поликлиникой Татьяна Пономарева.
Всемирный день педиатра отметили в Каширской больнице и вновь напомнили, что медицина – это не только наука и искусство лечения, но и умение быть рядом, слышать и понимать маленьких пациентов.
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Мария Фирсова