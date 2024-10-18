Ученица физика-квадробера раскрыла подробности его уроков

Фото: iStock/Светлана Зайцева
Одна из учениц школы в Красноярске, где преподавал физик-квадробер, заявила о том, что во время уроков учитель делал странные вещи.
«Он странным преподавателем был, странные вещи иногда делал. Мог запеть ни с того ни с сего на уроке, начать танцевать или прыгать начинал. И так со всеми классами, поэтому над ним много смеялись. Родители жаловались на него в школу, да и учителя», — прокомментировала в беседе с NEWS.ru школьница.
Она отметила, что школьный материал физик толком не объяснял, и учиться у него было сложно.
Ранее стало известно о школьном учителе физики из Красноярска, который пародировал животных на уроках, из-за чего его прозвали квадробером.
Читайте также:
В Красноярске учитель-квадробер проводил необычные физминутки для старшеклассников
Девочка-квадробер исцарапала сверстницу лезвиями вместо когтей в Подмосковье
Квадроберов боятся большинство россиян
Мелисса Тимофеева