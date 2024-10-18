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Девочка-квадробер исцарапала сверстницу лезвиями вместо когтей в Подмосковье

Девочка-квадробер исцарапала сверстницу лезвиями вместо когтей в Пироговском
18 октября 2024, 14:04
Фото: istockphoto/Iulianna Est

Фото: istockphoto/Iulianna Est

Лезвиями вместо когтей исцарапала сверстницу девочка-квадробер в подмосковном Пироговском, передает «360». Со слов матери пострадавшей, ее дочь отлучилась на перемене в туалет, где ее повалила на пол нападавшая и стала царапать.
Пострадавшей девочке оказали помощь в медпункте, обработав руки. Ее мама надеется, что в стране будут регулировать квадробику в общественном месте.

Квадробика — это современное увлечение, набирающее обороты. Люди двигаются на четвереньках, имитируя движения животных. Название происходит от «квадро» (четыре) и «аэробика». Увлекаются им в основном подростки и дети, но как показывает практика, взрослых квадробика тоже не обошла стороной. Во время занятий квадробикой также ​могут использоваться маски.



Недавно сообщалось, что в одной из красноярских школ был учитель-квадробер по физике. Позже он ушел в частное учебное заведение.

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#школьники
Появились подробности о состоянии пострадавшего при взрыве авто в Москве
Пострадавший при взрыве авто ресторатор находится в стабильном состоянии
18 октября 2024, 13:52

Фото: iStock/peterscode

Ресторатору, который пострадал в результате взрыва СВУ на капоте машины в Москве, вставили спицы в руку для срастания кости. Он и его шестилетний сын сейчас находятся в стабильном состоянии. Об этом сообщает Shot.
По данным издания, Виктор никак не может поверить в то, что его бизнес-партнер Виталий Слободяник мог покушаться на его жизнь. Общие знакомые рассказали, что мужчины сотрудничают 19 лет. У них были хорошие отношения.

Также известно, что Виталий увлекается спортивной стрельбой и имеет много оружия, приобретенного на законных основаниях. Кроме того, он помогает СВО, возит гуманитарную помощь.

15 октября в юго-западном районе Москвы произошел взрыв внедорожника Tank, принадлежащего 44-летнему бизнесмену Виктору Мишачеву, который является совладельцем сети известных баров. На капоте его автомобиля неизвестные оставили бомбу, замаскировав её в пакет. В результате взрыва пострадал бизнесмен Мишачев, его сын и сосед.

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Сжегшего паспорт певца Шарлота* доставили в суд
Певца Эдуарда Шарлота* доставили в суд, ему грозит до шести лет колонии
18 октября 2024, 13:32

Эдуард Шарлот* (Фото: РИА Новости/Павел Бедняков)

Певца Эдуарда Шарлота*, которого обвиняют по четырем статьям УК, доставили в Самарский областной суд. Об этом сообщает РИА Новости. Исполнителю грозит до шести лет колонии.
Шарлота* обвиняют в реабилитации нацизма, возбуждении ненависти, нарушении права на свободу совести и вероисповедания, а также уничтожении официального документа.

Поводом для уголовных дел в отношении певца стали видео, на которых он рвет георгиевскую ленту в форме символа Z и топчется на ней. На другом видеоролике голый Шарлот* пародирует песню «День Победы», прибивает к дереву фото патриарха Кирилла, военный билет и крест с распятием.

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Жительницу Подмосковья задержали с партией мефедрона
18 октября 2024, 13:04

Эдуард Шарлот* (Фото: РИА Новости/Павел Бедняков)

Полицейские задержали в Лобне 41-летнюю жительницу Мытищ по подозрению в попытке сбыта наркотиков, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Женщина выходила из лесополосы рядом с Физкультурной улицей. Её остановил полицейский патруль для проверки документов. Женщина заметно нервничала и вела себя подозрительно, поэтому её доставили в отделение. При личном досмотре в рюкзаке у женщины обнаружили три пакета, содержащие полтора килограмма кристаллического вещества. Экспертиза показала, что вещество является наркотиком мефедроном», — говорится в сообщении.
Женщина рассказала, что нашла «работу» через один из мессенджеров. Кураторы указывали ей, где забрать крупную партию наркотиков, после чего она должна была расфасовать наркотики на дозы для дальнейшего сбыта.

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Россиянин лишился заработанной за время СВО машины после романа с сотрудницей ФСИН

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#наркотики
#криминал
#мвд московской области
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Россиянин лишился заработанной за время СВО машины после романа с сотрудницей ФСИН
V1: житель Волгограда лишился заработанной на СВО машины после неудачного романа
18 октября 2024, 12:35

Фото: iStock/djedzura

Житель Волгограда Максим Красноперов лишился машины Renault Stepway, заработанной за время спецоперации, после неудачного романа с сотрудницей Федеральной службы исполнения наказаний. Об этом сообщает портал V1.
По словам мужчины, он переписал на экс-возлюбленную новый автомобиль. После этого чувства девушки остыли, возвращать подарок обратно она отказалась.

При этом работница ФСИН заявляет, что выплатила Красноперову всю сумму за машину. По заключенному между участником СВО и девушкой договору, авто «обошлось» ей всего в 900 тысяч рублей. Однако мужчина утверждает, что в реальности никаких денег не видел.

Бывший военный пытается оспорить законность подписанного им договора купли-продажи через судебную инстанцию.

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#суд
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#мужчина
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#минобороны
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Маньячка за три дня убила троих людей без очевидного мотива
В Канаде задержали женщину, которая убила троих людей за три дня
18 октября 2024, 12:23

Фото: iStock/stacey_newman

В Канаде арестовали женщину, которая убила троих людей за три дня без очевидного мотива. Об этом пишет FOX News.
По данным издания, полицейские обнаружили три тела 1,2 и 3 октября. Первой нашли 60-летнюю женщину. Далее в парке на Ниагарском водопаде нашли 47-летнего мужчину с тяжелыми травмами, спасти его не удалось. Последней жертвой стал 77-летний бывший учитель. Его обнаружили раненого на парковке в Гамильтоне. Мужчину успели доставить в больницу, однако там он скончался от смертельных ножевых ранений.

Следователи связали все три убийства благодаря показаниям свидетелей, которые описали одну и ту же женщину. Тогда задержали 30-летнюю Сабрину Колдхар. Ее поймали в Берлингтоне, Онтарио.

Полиция считает, что мужчин Колдхар убила случайно, с женщиной же она была знакома. Ввиду отсутствия очевидных мотивов для убийства, задержанную считают маньячкой.

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#учитель
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#тела
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В Балашихе нашли похищенный у Минобороны комплекс недвижимости за 244 млн
18 октября 2024, 11:58

Фото: iStock/Oleg Elkov

Похищенный у Минобороны комплекс недвижимости за 244 млн рублей, состоящий из 15 объектов, нашли в подмосковной Балашихе. Об этом со ссылкой на СК РФ сообщает РИА Новости. Отмечается, что трех подозреваемых в хищении комплекса уже арестовали.
«Возбуждено уголовное дело по подозрению бывшего начальника управления проблемных активов акционерного общества «Главное управление обустройства войск» Николая Грачева, бывшего конкурсного управляющего ОАО «Строительное управление Московского региона», принадлежащего Минобороны России, Алексея Асташкина и гражданина Евгения Потапова в совершении мошенничества в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ)», — заявили в Следственном комитете.
По информации следствия, фигуранты в 2019-2021 годах организовали поддельные торги и похитили комплекс недвижимости, воспользовавшись процедурой банкротства, которую проходил подведомственная Минобороны организация ОАО «Строительное управление Московского региона».

В ведомстве подчеркнули, что Грачева, Асташкина и Потапова суд заключил под стражу на время следствия.

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#минобороны
#рф
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В Санкт-Петербурге автобус с пассажирами провалился в яму с кипятком
18 октября 2024, 11:55

Фото: iStock/Snezhana Kudryavtseva

В Петербурге пассажирский автобус провалился в яму с кипятком. Об этом пишет Telegram-канал «78 | НОВОСТИ».
Отмечается, что инцидент произошел около метро Автово на Кронштадской улице, видео публикует РИА Новости. Согласно данным «Фонтанки», в автобусе в момент происшествия находились пассажиры.




В результате произошедшего никто не пострадал. В обслуживающей маршрут пассажирской компании пояснили, что транспортное средство провалилось из-за прорыва трубы и последовавшего «подмыва грунта».

Ранее сообщалось, что 10 мая текущего года на набережной Мойки автобус врезался в автомобиль, влетел в ограду и вместе с ней упал в воду. В салоне находилось около двадцати пассажиров. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Тракторист в течение трех лет растлевал школьницу в Подмосковье
18 октября 2024, 10:34

Фото: iStock/ronstik

Тракторист-педофил задержан правоохранителями в Можайском городском округе Подмосковья. Об этом информирует «МК».
59-летний мужчина подозревается в том, что в течение 3 лет насиловал местную жительницу 2010 года рождения. Уточняется, что мужчина приставал к школьнице, совершал действия сексуального характера и вел интимную переписку.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что СК Приморского края завершил расследование уголовного дела против 57-летнего экс-адвоката, который обвиняется в преступлениях против половой неприкосновенности 12 несовершеннолетних. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Жена Гозмана* признала вину по делу о контрабанде
Жена Леонида Гозмана* признала вину по делу о контрабанде ложек и вилок
18 октября 2024, 10:07

Фото: iStock/Akintevs

Жена политика Леонида Гозмана* Марина Егорова, которая находится под домашним арестом по делу о контрабанде, признала вину. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ее адвоката Михаила Бирюкова.
По словам Бирюкова, СК РФ завел дело о контрабанде в отношении Егоровой 27 сентября текущего года. Спустя несколько дней женщина была задержана и помещена под домашний арест.

Согласно информации ведомства, летом прошлого года на границе РФ и Эстонии задержали водителя, который перевозил вещи Гозмана* и Егоровой. В салоне автомобиля нашли предметы кухонно-бытовой утвари — столовые приборы из мельхиора и серебра, которые достались политику в наследство.

Примечательно, что для их перевозки необходимо было получить разрешение Минкульта России, однако этот документ отсутствовал.

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*Признан в РФ иностранным агентом
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