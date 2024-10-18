Девочка-квадробер исцарапала сверстницу лезвиями вместо когтей в Подмосковье

Фото: istockphoto/Iulianna Est
Лезвиями вместо когтей исцарапала сверстницу девочка-квадробер в подмосковном Пироговском, передает «360». Со слов матери пострадавшей, ее дочь отлучилась на перемене в туалет, где ее повалила на пол нападавшая и стала царапать.
Пострадавшей девочке оказали помощь в медпункте, обработав руки. Ее мама надеется, что в стране будут регулировать квадробику в общественном месте.
Квадробика — это современное увлечение, набирающее обороты. Люди двигаются на четвереньках, имитируя движения животных. Название происходит от «квадро» (четыре) и «аэробика». Увлекаются им в основном подростки и дети, но как показывает практика, взрослых квадробика тоже не обошла стороной. Во время занятий квадробикой также могут использоваться маски.
Недавно сообщалось, что в одной из красноярских школ был учитель-квадробер по физике. Позже он ушел в частное учебное заведение.
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Квадробика — это современное увлечение, набирающее обороты. Люди двигаются на четвереньках, имитируя движения животных. Название происходит от «квадро» (четыре) и «аэробика». Увлекаются им в основном подростки и дети, но как показывает практика, взрослых квадробика тоже не обошла стороной. Во время занятий квадробикой также могут использоваться маски.
Недавно сообщалось, что в одной из красноярских школ был учитель-квадробер по физике. Позже он ушел в частное учебное заведение.
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Никита Кротов