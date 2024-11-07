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Ученица шатурского лицея выиграла во Всероссийском чемпионате по гончарному делу

Фото: пресс-служба администрации г.о. Шатура

Фото: пресс-служба администрации г.о. Шатура

Итоги Всероссийского чемпионата «ЮниорМастерс. Креатив» были подведены 5 ноября. Чемпионат проходил в три этапа и был ориентирован на детей от 10 до 17 лет, желающих развивать свои навыки в креативных индустриях, таких как мода, ремёсла и медиа (анимация, мобильное кино), сообщает пресс-служба администрации г.о. Шатура.
Василиса Калуцкая, ученица 10 класса МБОУ «Лицей города Шатура», заняла первое место в компетенции «Гончарное дело». Жюри высоко оценило её профессиональный уровень, смелость в выборе работ, красоту гончарных изделий и способность конкурировать с опытными мастерами на керамических конкурсах.

Наставником Василисы является Екатерина Олеговна Козлова, руководитель гончарной мастерской «Домик мастера» в Шатуре. Ученики Екатерины Олеговны регулярно добиваются успеха на профессиональных соревнованиях по гончарному делу.



Василису наградили поездкой в международный детский центр «Артек» на смену «Рождественские сказки», которая пройдёт с 30 декабря 2024 года по 20 января 2025 года.

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В подмосковном посёлке Пограничный проведут капремонт детского сада
07 ноября 2024, 10:03

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

Детский сад, расположенный в посёлке Пограничный городского округа Серпухов, планируется капитально отремонтировать, подряд на проведение работ выставлен на электронные торги, соответствующее извещение размещено в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Детский сад в Пограничном был построено в 1986 году, общая площадь двухэтажного здания составляет более 1,9 тыс. квадратных метров. Подрядчику предстоит провести инженерные изыскания, подготовить проектную документацию и выполнить капитальный ремонт, а также поставить всё оборудование, необходимое для эксплуатации этого объекта», — говорится в сообщении.
Завершить ремонт планируется в 2025 году.

Начальная цена лота составляет 186 млн 521 тысячу 686 рублей 97 копеек. Заявки принимаются до 13 ноября.

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на портале госуслуг Московской области улучшили сервис для предпринимателей Подмосковья
07 ноября 2024, 10:02

Фото: istockphoto / Khanchit Khirisutchalual

На портале государственных услуг Московской области был внедрён новый инструмент для предварительной проверки ранее поданных заявок на получение субсидий для бизнеса, сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«Если пользователь решит оформить повторное заявление на услугу, то новый онлайн-сервис выведет на экран модальное окно, где будет указано, что предыдущее заявление еще на рассмотрении у ведомства, и закроет возможность подачи новой заявки. Новшество поможет сократить количество отказов в предоставлении услуги», — рассказала министр госуправления, ИТ и связи Подмосковья Надежда Куртяник.
Сервис доступен в рамках услуги «Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализации муниципальной программы», которая размещена в разделе «Развитие бизнеса» — «Поддержка бизнеса и предпринимателей».

Чтобы подать заявление, необходимо войти в систему через ЕСИА, выбрать свой муниципалитет, указать цель обращения и заполнить заявление, приложив все необходимые документы. После рассмотрения заявки ведомством, ответ будет отправлен в личный кабинет на региональном портале.

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#онлайн
#надежда куртяник
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Пять представителей Подмосковья вышли в финал конкурса «Начни игру»
07 ноября 2024, 09:45

Фото: пресс-служба конкурса «Начни игру

Третий сезон конкурса гейм-разработчиков «Начни игру» проходит на президентской платформе «Россия — страна возможностей», в состав команд-финалистов входят пять представителей Московской области, сообщает пресс-служба конкурса.
«Из 278 игровых проектов, поступивших на конкурс, в финал прошли 44 — по 11 в каждой из четырёх номинаций. Представители Подмосковья представлены в двух командах, чьи проекты попали в финал номинации «Семейные игры», а также в одной команде-финалисте в номинации «Спорт и киберспорт» и одной в номинации «Регионы и языки России», — говорится в сообщении.
Финал третьего сезона конкурса «Начни игру» будет проходить с 28 ноября по 2 декабря в Мастерской управления «Сенеж» в Солнечногорске в рамках Недели игровой индустрии.

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#подмосковье
#компьютер
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В Красногорске построили три дома с подстанцией скорой помощи
07 ноября 2024, 09:26

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Три 31-этажных дома на едином стилобате с подстанцией скорой помощи и подземной автостоянкой построили в ЖК «Спутник» на территории городского округа Красногорск, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
«В новостройках расположено 1492 апартамента общей площадью свыше 63 тысяч квадратных метров. На трёх подземных этажах обустроена автостоянка на 501 машино-место, а в корпусе №31 размещается пост скорой помощи на две бригады», — говорится в сообщении.
В каждом из корпусов есть общая комната отдыха, рядом со входами оборудованы пространства для хранения колясок и лапомойки для собак.

Всего в ЖК «Спутник» в настоящее время введены в эксплуатацию 18 жилых корпусов и три детсада в общей сложности на 450 воспитанников.

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#новостройки
#скорая помощь
#строительство
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Wildberries объявила о запуске своей сети заправок
07 ноября 2024, 09:02

Svetlana Verbitskaya

Компании Wildberries и Russ объявили о запуске собственной сети автозаправочных станций (АЗС). Об этом информирует РБК.
Сообщается, что заправиться на новых станциях уже могут водители, работающие на Wildberries и Russ. В ближайшее время доступ к АЗС будет расширен для водителей-партнеров, а в дальнейшем планируется открыть заправки и для всех автомобилистов.

Отмечается, что новые АЗС расположены на территории логистических центров Wildberries, что позволит водителям значительно сэкономить время на заправку и сократить затраты на логистику. Для клиентов предусмотрены более выгодные условия заправки.

Чтобы воспользоваться услугами, водителям достаточно просканировать QR-код с заправочной станции через приложение WB Drive. Оплата топлива возможна бесконтактным способом либо через мобильное приложение, либо с помощью топливной карты компании.

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#азс
#водители
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Финансист предрек судьбу доллара при Трампе
Финансист Бадалов: возвращение Трампа подняло курс доллара до рекордных значений
07 ноября 2024, 05:38

Фото: iStock/Sakorn Sukkasemsakorn

После новостей о возвращении Дональда Трампа в Белый дом доллар США достиг самого высокого уровня за год.
Доцент Экономического факультета РУДН Лазарь Бадалов объяснил агентству «Прайм», что рост валюты связан с ожиданиями инвесторов, так как Трамп сосредоточен на экономике, а не на политике, как это было при демократах.

Инвесторы надеются, что политика Трампа приведет к окончанию санкционных и торговых войн, что позитивно скажется на мировой экономике. Доллар растет вместе с акциями и криптовалютами, отражая ожидания стабильности и развития.

Бадалов отметил, что за последний год золото как актив-убежище росло, что демонстрировало пессимизм на рынках. Но сейчас настроения сменились. По его словам, наглядно работает поговорка: «покупай на слухах, продавай на фактах» — поэтому доллар укрепляется на ожиданиях.

Эксперт считает, что если Трамп сдержит свои обещания и, как следствие, доллар продолжит укрепляться, то это создаст перспективы для США.

Однако, если ожидания не оправдаются, есть вероятность, тренд вернется к прежнему уровню.

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Стоимость биткойна взлетела, побив исторический максимум
Binance: Биткойн обновил исторический максимум, достигнув $76,4 тыс.
07 ноября 2024, 02:35

Фото: iStock/peshkov

На площадке Binance стоимость биткойна достигла нового исторического максимума, поднимаясь на 9,3% до $76,4 тыс. к 00:12 мск.
Позднее, к 00:22 мск, курс биткойна снизился до $75,9 тыс., сохраняя рост на уровне 9,24%.

Биткойн представляет собой децентрализованную криптовалюту, функционирующую на блокчейн-технологии, где любой пользователь может участвовать в эмиссии, создавая новые блоки.

Система была представлена в 2008 году под псевдонимом Сатоси Накамото, и наибольшая популярность криптовалюты отмечена в последние годы.

Эмиссия биткойнов ограничена, большая их часть уже добыта, что влияет на динамику цен.

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#биткоин
#криптовалюта
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Госдума предложила запретить тратить более миллиона рублей из бюджета на концерты
06 ноября 2024, 20:37

Фото: iStock/ Oleg Elkov

В Государственную думу внесут законопроект, согласно которому на концерты артистов будет запрещено тратить более одного миллиона рублей из государственных и муниципальных бюджетов.
С такой инициативой 6 ноября в среду выступил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков.

«В этой связи законопроектом предлагается ввести фактический запрет на закупку концертов, музыкальных выступлений и корпоративных мероприятий на сумму более 1 миллиона рублей из государственных и муниципальных бюджетов. Сэкономленные средства необходимо направить на финансирование здравоохранения и образования», — следует из пояснительной записки к законопроекту.

В документе указано, что после общественного резонанса в некоторых регионах уже отменили наиболее затратные концерты. К примеру, концерт певца SHAMAN стоимостью 15 миллионов рублей решили не проводить.

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Колосков заявил о разочаровании в ЦСКА
06 ноября 2024, 20:28

Фото: iStock/chiewr

Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков признался, что стал разочаровываться в ЦСКА.
«ЦСКА играет все хуже и хуже. Это даже игрой назвать нельзя. Непонятно, что происходит. В команде есть мастеровитые футболисты, играющие в сборных своих стран, а у ЦСКА игры нет. ЦСКА показывает слабый футбол. Как будто задача команды – не дать играть сопернику. Я стал разочаровываться в ЦСКА, хотя ещё недавно у меня была надежда, что «армейцы» заиграют в футбол», — поделился в беседе с Metaratings.ru Колосков.

Он добавил, что не видит в команде некоего куража, задора и фейерверка, необходимого доля хорошей игры.

Ранее сообщалось, что футболисты московского ФК «Спартак» впервые с 2017 года победили ЦСКА.

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