Ученица шатурского лицея выиграла во Всероссийском чемпионате по гончарному делу

Фото: пресс-служба администрации г.о. Шатура
Итоги Всероссийского чемпионата «ЮниорМастерс. Креатив» были подведены 5 ноября. Чемпионат проходил в три этапа и был ориентирован на детей от 10 до 17 лет, желающих развивать свои навыки в креативных индустриях, таких как мода, ремёсла и медиа (анимация, мобильное кино), сообщает пресс-служба администрации г.о. Шатура.
Василиса Калуцкая, ученица 10 класса МБОУ «Лицей города Шатура», заняла первое место в компетенции «Гончарное дело». Жюри высоко оценило её профессиональный уровень, смелость в выборе работ, красоту гончарных изделий и способность конкурировать с опытными мастерами на керамических конкурсах.
Наставником Василисы является Екатерина Олеговна Козлова, руководитель гончарной мастерской «Домик мастера» в Шатуре. Ученики Екатерины Олеговны регулярно добиваются успеха на профессиональных соревнованиях по гончарному делу.
Василису наградили поездкой в международный детский центр «Артек» на смену «Рождественские сказки», которая пройдёт с 30 декабря 2024 года по 20 января 2025 года.
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Наставником Василисы является Екатерина Олеговна Козлова, руководитель гончарной мастерской «Домик мастера» в Шатуре. Ученики Екатерины Олеговны регулярно добиваются успеха на профессиональных соревнованиях по гончарному делу.
Василису наградили поездкой в международный детский центр «Артек» на смену «Рождественские сказки», которая пройдёт с 30 декабря 2024 года по 20 января 2025 года.
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Дайана Хусинова