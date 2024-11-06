Павловопосадские платки представят на выставке «Гранд Текстиль»

Фото: пресс-служба администрации г. о. Павловский Посад
Музей истории Русского платка и шали примет участие в уникальной выставке в Москве «Гранд Текстиль». Об этом сообщили в пресс-службе городского округа Павловский Посад.
«Площадь платка» соберёт на выставке 7 ноября талантливых художников-дизайнеров, творящих и создающих платки. Об истории музея, формировании коллекций и многом другом расскажет его создатель Владимир Шишенин», – рассказали в пресс-службе.Посетителей также ждут лекции о создании авторских платков, экскурсия по выставке с авторами, фотосессия с участниками и гостями выставки на Театральном балконе.
Вход на «Площадь платка» будет свободным.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Павловский Посад
Выставка «Гранд Текстиль» будет проходить на Тишинке 7-10 ноября.
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